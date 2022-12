Toño Mauri abre su corazón para hablar de su donador: ‘Todos los días le doy las gracias’

Hace un par de semanas, Toño Mauri celebró dos años de haber comenzado a escribir su segunda oportunidad de vida, tras recibir el doble trasplante de pulmón que lo salvó tras el COVID. En ese sentido, el actor ha querido compartir con el público su testimonio en el libro Mi nueva vida, un gran milagro, ejemplar que presentó ayer en el programa de Adela Micha, La Saga, con quien conversó sobre el largo proceso médico que enfrentó para recuperar su salud. En esta charla, Toño mencionó en varias ocasiones al donador que le permitió continuar creando entrañables memorias familiares como entregar a su hija en el altar y el nacimiento de su nieta, dos acontecimientos que ocurrieron tras su salida del hospital.

Conmovido de poder contar su historia, Toño reveló que desde el año pasado buscó a la familia de su donador; sin embargo, hasta ahora, no ha recibido ninguna respuesta: “Yo tengo la ilusión de conocer a la familia de esa persona. Cuando cumples un año, puedes hacer una carta y mandársela a la familia, tú les puedes pedir si existe la posibilidad de conocerlos. Yo tenía mucha ilusión, yo sentía que sí se iba a dar y de repente mandó la carta hace un año y nada”, le contó a Adela. Aunque no se ha podido dar el acercamiento, no pierde la fe: “Lo comento con mis doctores y me dicen que la mayor parte de las veces no pasa al año, pasa a los 2, 3 años. También hay que ver el otro lado, la familia tiene un luto, es una familia que perdió un ser querido”, puntualizó.

Si bien, no conoce la identidad de la persona que le regaló esta segunda oportunidad de vida, Toño a sí tiene conocimiento de algunos detalles, como su edad, una situación que le comunicaron tras el trasplante: “Uno de los doctores dijo: ‘Son los mejores que me han tocado poner en mi carrera, están perfectos’. Ya luego me enteré que mi donador fue un muchacho de 28 años, me imagino que sus condiciones eran buenas”, recordó. A partir de esa información, Toño comenzó una relación de agradecimiento con el joven: “Yo no lo conozco, pero todos los días le doy las gracias, todos los días me lo imagino, un día güerito, otro día morenito, me imagino a un joven de 28 años”, reconoció el histrión. Tras su experiencia, el actor se ha dedicado a impulsar la donación de órganos: “Con una persona que done sus órganos salva a 8 personas”, agregó.

Su segundo encuentro con el COVID

En esta conversación con Adela Micha, Toño habló de su segundo contagio de COVID, una momento que lo llevó de nuevo al límite; sin embargo, gracias a los cuidados que tiene y a las vacunas que recibió tras su primer contagio salió triunfante de este segundo round con el virus: “Yo sí volteé al cielo y dije: ¿Qué pasó?’. Fue un sustote, porque yo todo el tiempo tengo qué cuidarme, tomo los inmunodepresores mis defensas tienen que estar muy bajitas siempre, si mis defensas suben, lo primero que hacen es rechazar los pulmones. Yo me tengo que cuidar más, una gripita, se me convierte en una gripota”, contó el actor quien cree que se contagió durante un vuelo de Miami a Dallas, donde comenzó a sentirse mal.

Según recordó los síntomas fueron tan intensos como la primera ocasión que se contagió: “Horrible, me tumbó en una cama, otra vez calenturas, dolores de cabeza, igualitos los síntomas. Yo tengo mis vacunas, mis refuerzos, estaba protegido”, comentó. Alarmado por la situación, Toño contactó a los médicos que le realizaron el trasplante para recibir instrucciones: “Me pusieron un medicamento para los que estamos con inmunodepresores y me quitaron el COVID en 2 días”. Por último, el actor habla de cómo se encuentra actualmente: “Ahora estoy viviendo una etapa muy bonita, porque empiezan a cambiar tus rutinas, tu manera de ver las cosas. Ahorita las cosas huelen, las cosas saben, las cosas tienen color y es cuando dices wow”, comentó el actor.