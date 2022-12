Paola Rojas habla de sus planes profesionales tras dejar el noticiero, ¿dará el salto a la actuación?

Paola Rojas está lista para comenzar a escribir memorias nuevas en el terreno profesional, luego de que se anunció que su ciclo en el noticiero de las mañanas terminará a inicios del 2023. En ese sentido, la periodista se ha mostrado muy sincera en cómo la hace sentir dejar un proyecto de tantos años, una situación que, recientemente, confesó en su programa Netas Divinas le da un poco de temor, debido a que ya tenía muy marcada la dinámica diaria para desempeñar este trabajo: “Me emociona, me asusta muchísimo, la verdad, se los confieso, llevó tantos años sujeta a una rutina, que esta libertad con la que soñaba y que ahora ya no es un sueño, está a punto de convertirse en una realidad”, les comentó a sus compañeras.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Sincera sobre sus planes profesionales para el próximo año, Paola Rojas habló en entrevista para el programa Hoy sobre la propuesta que le han hecho para incursionar en la actuación, una actividad que ya ha realizado en algunos cameos en cine, como lo hizo recientemente en la cinta de Soy tu fan, donde la vimos derrochar simpatía en la pantalla grande: “¡Qué chistoso, me lo acaban de proponer!, ¿Eres adivino o escuchaste?”, le confesó la periodista al reportero del matutino quien le preguntó si la actuación sería una opción para ella. Con ganas de comerse al mundo, Paola respondió: “Es curioso, porque acabo de recibir una propuesta. Es algo que no estaba en mi radar, pero ¿qué te digo?”, añadió la periodista.

VER GALERÍA

Para sorpresa del público, Paola se mostró muy entusiasmada con la propuesta y no descartó incursionar en la actuación: “¿Sabes qué?, estoy en plan de apertura, tengo ganas de aprender, de explorar, de viajar, tengo ganas como de volar, me siento con mucha curiosidad, entonces sí, si hubiera, bueno ya te digo que acabo de recibir esta propuesta que no he ni procesado, pero estoy dispuesta a escuchar diferentes opciones, tengo ganas de hacer cosas diferentes”, puntualizó. En esta entrevista, la periodista reconoció que los cambios en lo profesional llegaron para reestructurar toda su vida: “Estoy como en construcción de todo, después de un proceso de cambio y sanación, de trabajar mucho en mí, estoy encontrando muchos motivos para ser feliz”, agregó.

Comienza el año enamorada

Desde hace unos meses, Paola Rojas admitió que se ha dado una nueva oportunidad en el amor, una situación que la tiene muy ilusionada y que está disfrutando al máximo: “Estoy contenta, estoy acompañada, familiarmente muy bien, la verdad es que sí, insisto, no ha sido un año fácil, pero puedo con lo difícil”, comentó risueña a las cámaras del matutino, haciendo referencia a los momentos de adversidad que tuvo que pasar tras su divorcio, pero que ha logrado superar. Sobre cómo cierra este 2022, comentó: “Ha sido un año vertiginoso que cierro con este anuncio de empezar el año con un programa nuevo”, dijo.

VER GALERÍA

De lo que le depara el próximo año, Paola comentó: “Dejo la mañana y entonces cambia mi rutina, lo que venía haciendo ya de muchos años, entonces ha sido un año de muchos retos y logros importantes, muy emocionante y creo que cierro con mucha ilusión por lo que viene, muy emocionada por lo que vine”, finalizó la periodista. En uno de los últimos programas de Netas Divinas de este año, Paola reconoció que ya estaba deseando darle un vuelco a su carrera y que esta nueva oportunidad es ideal para conseguir ese objetivo: “Sí, por supuesto seguir trabajando, pero de otra manera, no ahí con este como relojito y esta exigencia cotidiana tan brutal. Yo lo soñaba, pero no tan pronto, la verdad es que ocurrió mucho antes de lo que imaginé y cierro el año procesando, entendiendo que los tiempos son perfectos”, le confesó a sus compañeras de emisión.