Pati Chapoy protagoniza un conmovedor reencuentro con Talina Fernández en Ventaneando

Después de su exitoso paso por Masterchef, Talina Fernández regresó a TVAzteca para visitar a una entrañable amiga en su programa: Pati Chapoy. Como ha estado sucediendo toda la semana en Ventaneando, ayer, la Dama del buen decir, se convirtió en la invitada especial de la emisión, donde contó cómo comenzó su amistad con la periodista de espectáculos a quien conoció en los pasillos de Televisa Chapultepec cuando ambas comenzaban su carrera en la televisión mexicana. Con la simpatía que la caracteriza, Talina reveló que conoció a Pati cuando era una jovencita: “Me entrevistó ella, era una chiquitina, mi amor, y yo ya tenía bigotes. Ahí empezó a hacer un programazo, con una opción nueva, entonces, Pati llegó a Televisa y empezó a hacer ruido, no fue como la sombra que pasa y muere, no. Llegó Pati Chapoy y ya tenía un programa y nos hemos querido y respetado siempre”, narró la conductora.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Talina reveló que, cuando Pati Chapoy dejó Televisa, se comenzó a gestar entre los medios una supuesta rivalidad entre ellas, pero la realidad estaba muy alejada de esa situación: “Amor, ¡qué alegría verte!, tantos años nos contemplan Chapoy y nos hicieron quesque fuéramos enemigas, porque tú en una tele y yo en otra, de ninguna manera, no se pudo”, recordó. La Dama del buen decir también aprovechó para comentarle al resto de los conductores lo mucho que disfruta verlos en Ventaneando: “Cómo te quiero Chapoy y cómo te admiró, de verdad a todos los veo y es una gozadera, lo hacen con una dignidad”, admitió. Pati aprovechó este cariñoso reencuentro con Talina para recordar que la conductora fue de las primeras famosas que comenzó con el empoderamiento de la mujer al divorciarse y hacerse cargo de sus hijos.

VER GALERÍA

Pati resaltó: “Tú eres de las mujeres pioneras que tomó la decisión, muy joven, para mantener a sus hijos, entre otras cosas y mantenerte a ti, vigente y feliz y empezaste a trabajar, abriste la brecha”. Emocionada por las palabras de Chapoy, Talina recordó uno de los momentos más emotivos que tuvo con sus hijos, tras su divorcio: “Yo lo que hice fue irme colando Chapoy, porque cuando llegué a Televisa ganaba… ya ni te digo. ¿Te cuento mis primeras vacaciones, ya cuando trabajaba, con lana? Ya estaba divorciada y no me alcanzaba el dinero y voy leyendo (mis hijos de 5, 4 y 2, chiquititos) en el periódico: ‘¡Gran promoción en el Hotel Camino Real! Un adulto y todos los niños que quepan en un cuarto. Tenía una camionetita y les dije: ‘Mis amores, pónganse la pijama, porque voy a manejar toda la noche, nos vamos a Guadalajara, entonces se trepan a la camioneta”, contó.

Daniel Bisogno la interrumpió para preguntarle: “¿Era en Guadalajara la promoción?”, lo que los conductores no sabían es que dicha oferta no era en provincia, por lo que Talina tuvo que decirles una mentira piadosa a sus hijos: “No era aquí en México, el Camino Real de aquí, pero yo les tuve que decir que en Guadalajara, porque era una vacación. Agarré el coche y manejé hasta que se durmieron y ya que estaban dormidos los tres, entré al estacionamiento del hotel y les dije: ‘¡Niños, ya llegamos al camino real de Guadalajara y hay dos albercas! Tú no sabes, la vacación, iban de una alberca a otra”, narró Talina para quien sus tres hijos siempre fueron su prioridad, razón por la que siempre compaginó su maternidad con el trabajo que continúa desempeñando a sus 78 años.

VER GALERÍA

La historia detrás de La dama del buen decir

Durante su visita a Ventaneando, Talina Fernández reveló de dónde viene el sobrenombre que la ha acompañado desde los inicios en la televisión: “Cuando yo hice el programa Noche a noche, que fue fantástico para mí, Luis de Llano era uno de los productores, tenían que hacer una entrada y yo tenía 36 años, entonces, no podían decir: ‘La ahora juvenil Talina Fernández’. Yo había entrado a noticieros con Paco Ignacio Taibo y Horacio G. Velasco, españoles ambos, que no me permitían decir ni ok, ningún anglicismo, había que cuidar el Castellano y el papá de Luis de Llano, Don Luis de Llano Palmer, era amigos de mis jefes, entonces Luis de Llano sabía que me tenían en la cámara de la tortura para que hablara correctamente y ahí quedó La dama del buen decir, porque sabía que iba a cuidar el lenguaje”, reveló la conductora.