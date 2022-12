Santino, el hijo de Grettel Valdez, llega a Madrid para celebrar juntos el Año Nuevo

Desde la semana pasada, Grettell Valdez compartió con sus seguidores de Instagram su llegada a Madrid, ciudad en la que coincidió con su amiga Ludwika Paleta con quien sostuvo un lindo encuentro el pasado 21 de diciembre: “¿Con quién pasaste el día más corto del año?, escribió como descripción de un par de imágenes con la también actriz con quien compartió créditos, 2003, en la telenovela Niña amada mía, proyecto donde comenzó su amistad. Durante esos días en la Madre Patria, Grettell estuvo disfrutando mucho de la ciudad, incluso celebró Navidad allá, pero ya contaba los días para reencontrarse con su hijo, Santino, quien llegó esta tarde a la capital española.

A través de sus historias en Instagram, Grettell Valdez compartió el momento en el que su hijo arribó al aeropuerto de Barajas para disfrutar con ella de este destino: “¡Llegó mi bebé!”, escribió la actriz sobre el videoclip donde mostró la bienvenida a Santino. Una vez que el adolescente, de 14 años de edad, se estableció en el lugar donde se están hospedando salió a dar un paseo con su mamá con quien disfrutó de las calles madrileñas: “Ya estoy feliz. Siempre será mi bebé. Te amo”, escribió la actriz sobre un clip donde aparece junto a su hijo: “Bebé no soy, ¡alto!, bebé-hombre”, comentó divertido mientras su mamá le pedía: “Abrázame”, gesto que realizó de inmediato.

Por su parte, Santino también compartió con sus más de 236 mil seguidores en Instagram una imagen junto a Grettell con la que compartió su llegada a España: “¡Hola Madrid!, escribió en esta foto en la que posaron con un árbol de Navidad gigante que adorna las calles de Madrid. Conmovida por la publicación de su hijo, la actriz retomó esta instantánea y le escribió la leyenda: “Tú y yo”. Para la actriz su principal prioridad es Santino, quien pasó Navidad con su papá, Patricio Borghetti, y ahora se dispone a pasar un gran año nuevo en compañía de su mamá en la capital española. Desde que Grettell se divorció del papá de su hijo, ha procurado una relación amistosa con él y con su familia.

Este año, Grettell concedió una de sus entrevistas más sinceras a Yordi Rosado donde, como pocas veces, habló de la relación cercana que ha procurado con su ex: “Mucha gente se sorprende, pero para mí, el fin en común es mi hijo y él es su papá y va a ser su papá toda la vida y su papá me merece todo el respeto del mundo, porque es su papá. A mí, lo único que me interesa es ver a mi hijo feliz y yo, el acercamiento que he tenido, es por mi hijo, porque mi hijo lo necesita y me lo pide. Yo para ver a mi hijo feliz, lo que quiera”, comentó haciendo referencia a la cercanía con su exesposo, su actual pareja, Odalys Ramírez y sus dos hijos, Gia y Rocco, hermanitos de Santino.

Los viajes, la gran pasión de Grettell y su hijo

Para Grettell Valdez compartir viajes con su hijo es su actividad favorita, por esta razón, cada que tiene un tiempo libre en el trabajo organiza inolvidables vacaciones, como la visita que realizaron a la nieve en Argentina, en julio pasado cuando, mientras todas las celebridades disfrutaban de la playa, la actriz y su hijo pasaron un verano bajo cero. En la entrevista con Yordi, la actriz reconoció que Santino es su felicidad: “Mi única prioridad en esta vida es mi hijo y lo va a ser toda la vida, no me importa lo que tenga que hacer, pero la única persona que me importa en esta vida, es mi hijo y por él hago lo que sea. Es un espectáculo de niño y tengo al mejor hijo de mi vida”, finalizó.