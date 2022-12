Eiza González pone un alto a los rumores sobre su vida personal: ‘Paren con su misoginia’

A lo largo de los casi 10 años en los que Eiza González ha estado viviendo el sueño americano en la meca del cine, se ha enfrentado, prácticamente desde su inicio, a los señalamientos de la prensa respecto a su vida personal. Aunque con el tiempo ha adquirido experiencia para evadir las preguntas sobre este tema, hace un par de horas, Eiza González emitió un contundente tuit en el que pidió se detengan las especulaciones sobre sus amistades. Si bien nunca mencionó nombres, recientemente algunos medios de comunicación hicieron eco de que la mexicana coincidió, en la fiesta de Navidad de Leonardo DiCaprio, con el también actor James Marsden, hecho que bastó para que fueran relacionados sentimentalmente.

Ante los ríos de tinta que provocó este encuentro, la actriz ha querido dejar claro que tiene muchas amistades en Hollywood y pidió respeto: “Repito. La gente tiene amigos. Por la millonésima vez: No todo hombre que hable conmigo o esté parado cerca de mí es un romance. Paren con su misoginia por el amor de Dios”, se lee en este mensaje que publicó en Twitter y que rápidamente se viralizó. De inmediato, Eiza recibió el apoyo incondicional de sus fans quienes aprovecharon para denunciar que, a lo largo de la carrera de Eiza en Estados Unidos, la prensa ha escrito varios artículos sobre los supuestos romances de la actriz. Con este tuit, Eiza González hace evidente que se encuentra disfrutando de este gran momento profesional soltera, como desde hace varios meses.

Aunque Eiza González prefiere mantenerse alejada de las controversias, cuando se trata de defenderse o usar su voz para apoyar las causas de otros, la mexicana no tiene ningún problema en hacer pública su postura respecto a una situación específica, como en este caso, los recientes rumores sobre su vida sentimental. A finales del año pasado, la actriz emitió una serie de tuits en los que puso punto final a las comparaciones que comenzaron a circular en internet sobre su vida amorosa y la de otra famosa mexicana, motivo por el cual no tardó en evidenciar la falta de empatía que existe hacia las mujeres en redes: “Es completamente inaceptable”, protestó la actriz. “Espero que el 2021 nos curemos de corona, pero también de la terrible mentalidad misógina. En lo difícil que es conseguir reconocimiento por trabajo propio, porque, por lo visto nunca nada es suficiente, nos ponen a competir y encima nuestro valor sólo está conectado a un hombre”, escribió.

Desde hace varios años, Eiza ha utilizado su popularidad en redes para hablar de lo que piensa sobre causas tan importante cómo los derechos de la mujer y de cómo en la actualidad el machismo continúa rigiendo a varios sectores de la población: “Ojalá algún día lleguemos al punto donde valoremos a las mujeres que nos representan en todos los ámbitos por su propio empeño, esfuerzo y sacrificio porque, aunque no lo crean, el hombre no es Dios y ningún hombre crea a una mujer. La mujer sobresale y se mantiene por sí sola”, escribió la actriz a finales del 2020, también en Twitter donde concluyó su mensaje diciendo: “Ninguna mujer es mejor que otra. Y sobre todo, la mujer que tiene la tenacidad y agallas de sobrevivir el despreció y ataques día a día en esta y otra industrias merece todo el respeto. Mujer guerrera. Porque tristemente solo por ser mujer tenemos desventajas”.

El éxito a través del trabajo duro

A pesar de que muchas veces la prensa elige resaltar más las notas de su vida personal, en el terreno profesional Eiza se encuentra consolidando su carrera de actriz a casi una década de haber dejado todo en México para comenzar de cero en Hollywood. Este año, la mexicana estrenó uno de sus proyectos más importantes de su trayectoria, la cinta Ambulance, una cinta en la que trabajó bajo la dirección de Michael Bay: “Me siento muy orgullosa, me siento muy contenta con este proyecto, amo lo que llegamos a lograr cuando filmamos y me siento muy contenta con el personaje que me tocó interpretar”, comentó en entrevista para el programa Hoy en septiembre pasado. En aquella charla habló de cómo se siente como mexicana triunfando en Hollywood: “No quería demostrarle a nadie nada, realmente no era para mí y el poder estar logrando y haciendo las cosas que un día imaginé, es un sueño”, agregó.