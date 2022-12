Michelle Renaud, la mejor anfitriona de la familia de Matías Novoa en su visita a la Ciudad de México

Este año, Michelle Renaud y Matías Novoa, celebraron su primera Navidad juntos, una fecha que tomó un significado muy especial porque, además de compartirla con Marcelo y Axel, sus respectivos hijos, lo hicieron en compañía de los suyos. Según adelantó el actor hace unos días, parte de su familia, proveniente de Chile, se encuentra viviendo en Mérida, razón por lo que pudo ser posible que, para estas fiestas, se trasladaran a la Ciudad de México. En ese sentido, aprovechando que sus suegros y su cuñada se encuentran de aquí, Michelle ha estado disrutando al máximo de su presencia y se ha convertido en la mejor anfitriona en estos días, llevándolos a conocer algunos sitios de nuestra ciudad.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz ha estado compartiendo algunos detalles de las salidas que ha hecho con sus suegros y su cuñada a quienes, además de llevar al cine, donde los Novoa posaron junto al póster oficial de Malvada, la nueva película de Michelle Renaud que se estrenará el próximos 29 de diciembre, la actriz les regaló una dosis de nostalgia llevándolos a un restaurante que sirve comida chilena, fue en este sitio, donde Michelle y Matías brindaron por su felicidad cobijados por la familia del actor con quien, a tenor de las imágenes se está llevando increíble: “En un rincón de Chile”, escribió la actriz sobre una imagen donde aparece la bebida que eligió para este especial momento con su familia política.

Michelle y Matías también aprovecharon para posar en una entrañable foto sobre la que ella escribió: “Familia”. Para los actores estos días serían muy especiales, debido a que, por primera ocasión, sus familias se juntarían para celebrar la Navidad con ellos: “Se van a conocer ahorita, se van a caer muy bien, porque yo ya conozco a la familia de Mich, ellos viven acá, es más fácil juntarse con ellos, pero va a estar bien bonito, estoy muy motivado”, declaró la semana pasada Matías Novoa al programa Hoy, donde también reconoció que él no suele festejar estas fechas: “Yo no celebro estas fechas, pero con ella celebro cualquier cosa”, dijo haciendo referencia a la gran complicidad que tiene con su novia.

A pesar de que parte de la familia de Matías dejó Chile a inicios de este año y se mudó a Mérida, debido a la gran carga de trabajo que ha tenido el actor este 2022, primero, con las grabaciones de La Herencia, proyecto donde conoció a Michelle y ahora en CABO, telenovela que protagonista junto a Bárbara del Regil, no ha podido viajar a Yucatán a verlos, razón por la que este viaje se hace más entrañable: “Me ha tocado trabajar, así que no he podido ir a Mérida, ahora que los tengo más cerca, ellos se cambiaron hace poco a Mérida, se vinieron desde Chile para acá, pero aun así no he podido viajar a verlos, entonces será un reencuentro de varios meses, desde abril que no los veo”, explicó el actor a las cámaras del matutino.

Más enamorados que nunca

Desde que decidieron comenzar su relación, Michelle Renaud y Matías Novoa tenían claro que sus intereses eran muy parecidos y que el objetivo de este noviazgo era construir una linda familia y vaya que lo han conseguido, pues tienen la fortuna de que sus dos hijos convivan y ahora, la relación tomó más seriedad al conocerse sus familias. La emoción que le causa esta nueva etapa al lado de Mich, ha provocado que Matías se entusiasme con cada recuerdo que crean juntos y así lo explicó: “No soy mucho de salir, soy más de estar en mi casa, con mi hijo, mis perros, van a venir mis papás, va a venir mi hermana también, la familia de Mich, entonces, vamos a hacer un gran grupo”.