Adal Ramones se muestra muy ilusionado por el próximo debut de su pequeño Cristóbal como hermano mayor

A un par de semanas de haber confirmado que están en la dulce espera un segundo hijo con Karla de la Mora, Adal Ramones compartió con sus seguidores en Instagram una reflexión sobre el amor que se profesan sus tres hijos: Paola, la mayor, de 21 años de edad; Diego, de 12 y el pequeño Cristóbal, de dos años. En este escrito, el actor resaltó la gran cercanía que tienen sus hijos mayores, misma que cree, se repetirá con sus hijos menores quienes, únicamente se llevarán un par de años de diferencia. Para Adal su papel de papá es, sin duda, el más importante en su vida sentimental, razón por la que está muy ilusionado de recibir al nuevo bebé quien llegará a un ambiente familiar de mucho amor y armonía.

Con una imagen en la que aparecen sus hijos mayores -con quienes pasó Navidad en Monterrey con el resto de su familia- Adal escribió: “Mis hijos se aman, a pesar de la diferencia de edades @Paolaramones 21 y mi Diego 12. Había más probabilidades de no llevarse nada o más poco; sin embargo, se cuentan casi todo, se apoyan al 1000 y son amigos y cómplices. Escuchar sus carcajadas sabiendo que algo traman es maravilloso. Pero destacó de entre todo, la calidez de Paola, su creatividad, entrega y alegría para escuchar y dar amor a su hermano que tanto pidió a Dios se lo concediera. Ella, viviendo lejos siempre, al pendiente y presente con él”, se lee en la primera parte de este mensaje donde recordó las ganas que tenía su hija Paola de debutar como hermana mayor, un papel que comenzó a desempeñar cuando tenía 9 años.

En ese sentido, Adal habló del próximo debut que tendrá su pequeño hijo Cristóbal como hermano mayor, una experiencia que le llegará con tan solo dos años. Según escribió, desea que su pequeño, como su hija Paola, descubra la manera de ofrecer amor incondicional con su hermanito: “Ahora mi hijo Cristóbal tendrá la oportunidad de sentir esa cercanía que en muchos casos da un herman@. Pido a Dios que todo vaya bien en el embarazo de mí esposa, que tenga mi Cristóbal la dicha de disfrutar de la complicidad de un hermano. Amén”, finalizó el también conductor quien, en los últimos días, ha estado utilizando su cuenta de Instagram para compartir lindos momentos familiares en estas fiestas decembrinas.

Hace unos días, le dedicó un conmovedor mensaje a su esposa, Karla de la Mora, y a sus tres hijos: “Los mejores regalos de mi vida, mis hijos, mi Güera y tener pasión por lo que hago. La felicidad no es continua, son momentos. Depende de nosotros que sean más a lo largo de un año, a lo largo de la vida. Mis amores son mi motor, lo demás es secundario. A todos: ‘¡Feliz Navidad! No se necesita más, sólo estar unidos. Lo demás llega por añadidura. Pide con fe y él concederá los anhelos de tu corazón”, se lee en su feed. También compartió un álbum de fotos de su festejo navideño en el que él y su familia contaron con la presencia de Santa Claus: “A veces te dan ganas de que momentos como estos no terminen nunca. Él vino a este mundo a dar su vida por la nuestra. ¡Feliz Navidad a todos! Siempre en familia”.

El anuncio de su nueva paternidad

Para sorpresa de sus seguidores, el pasado 16 de diciembre, el actor arrancó la época decembrina con un anuncio muy especial: el segundo embarazo de su esposa. “El amor se multiplica, Dios es muy bueno en tantas cosas conmigo y con nosotros como familia. Bienvenido te estamos esperando. Te puedo asegurar que llegarás con una gran mamá. Y yo siempre intentando partirme en mil”, escribió. A pesar de la feliz noticia, Adal tuvo que continuar cumpliendo con sus compromisos de trabajo, razón por la que se mostró muy entusiasmado el día que se pudo reencontrarse con su esposa y con su hijo: “Aquí de nuevo mi amada esposa con mi hijo Cristóbal y mi pequeño sintiendo a su herman@ que ya viene en camino. Mis hijos son mi gran bendición en todos los aspectos. Porque ser padre es proteger y eso me da un gran sentido a la vida”, escribió en su cuenta de Instagram.