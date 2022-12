Los mellizos de Ludwika Paleta protagonizan un tierno posado navideño

Este 25 de diciembre será muy especial para Ludwika Paleta, no sólo por disfrutar de una Navidad más con su familia, sino por el exitoso estreno en Netflix de la tercera temporada de la serie Madre solo hay dos, un proyecto en el que el amor maternal es el hilo conductor, así como ocurre en la vida real. Mientras la serie, donde comparte créditos con Paulina Goto, la actriz pasaba un día inolvidable en compañía de su familia, en especial de la compañía de sus mellizos, Bárbara y Sebatián, el plan perfecto para estas fiestas decembrinas. Como otras celebridades, Ludwika utilizó su cuenta de Instagram para compartir algunas imágenes de cómo disfrutó de esta fecha: “¡Feliz Navidad! Espero que puedan estar con las personas que más aman”, escribió la actriz en su perfil como descripción de una selfie con su árbol de fondo.

Además de esta imagen, Ludwika compartió en una de sus historias una foto de sus mellizos, Bárbara y Sebastián, quienes para la mañana de Navidad utilizaron una pijama de Santa Claus. En la imagen, se ven a los niños con sus atuendos rojos, cerca del árbol de Navidad donde abrieron sus obsequios. Para Ludwika disfrutar de estas fiestas, ahora a través de los ojos de sus hijos, es muy especial, pues cada año se vuelve más especial la ilusión de los pequeños a quienes vemos cada día más grandes. Aunque la actriz sí suele compartir imágenes de sus hijos en redes, siempre cuida su privacidad, razón por la que esta vez colocó un emoji de Papá Noel sobre el rostro de los niños.

Ahora que la actriz ha retomado su trabajo en la actuación, procura pasar mucho tiempo con sus hijos, incluso durante los llamados, así como lo hizo durante la filmación de la cinta, dirigida por su amigo Osvaldo Benavides, Noche de bodas. Debido a que este proyecto implicaba pasar muchos días en las playas de Oaxaca, la actriz quiso llevar a sus hijos con ella y disfrutar así de la maternidad, en el set. Fue justamente en octubre pasado, cuando se encontraba realizando esta película que Ludwika compartió una imagen en la que dejó ver lo grandes que lucen los niños quienes, en mayo pasado, celebraron su cumpleaños. En esa foto, los niños aparecen sentados en un bote disfrutando de una jornada en altamar junto a sus papás, pues Emiliano Salinas, esposo de Ludwika, también los acompañó en esta aventura.

Hace un par de años, la actriz confesó en entrevista para el matutino Un nuevo día, conducido por su amiga, Adamari López, por que ha decidido no revelar la identidad de sus hijos pequeños: “En el caso de mis hijos, ellos no tienen la oportunidad de ser personas de abrirse un camino por lo que son y no por ser hijos dé y yo quiero darles esa oportunidad, sin que en la calle los reconozcan. Si de por sí, su nombre y apellido ya pesan bastante, darles la oportunidad de que sean personas, dentro de lo que puedan, normales”, explicó. En el caso de su hijo Nicolás, de 22 años de edad, hizo exactamente lo mismo; sin embargo, hace un par de años el joven decidió salir del anonimato y presentar su proyecto musical, ahora, incluso ha comenzado a incursionar en la actuación al lado de su mamá.

El tiempo con sus hijos, lo más sagrado

El año pasado, durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, Ludwika reconoció que tras la pandemia tiene una visión muy distinta del tiempo en familia: “Ha sido momento de valorar muchas cosas, la vida, la salud, a la familia, el presente (…) He aprendido mucho a disfrutar a mis hijos, esto de estar todo el tiempo, de dejar el celular y escucharlos, las cosas que dicen, disfrutar todo lo que tienen para compartir sin tener el celular en la mano y estar trabajando todo el tiempo. A mí me ha venido muy bien, también conectarme nada más con los míos y saber que la gente que te busca, realmente te busca para saber qué estás bien”, confesó la actriz.