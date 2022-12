Los hijos mayores de Billy Rovzar, los invitados más especiales al festejo navideño de Claudia Álvarez

Desde antes de que Claudia Álvarez y Billy Rovzar comenzaran a escribir sus memorias como papás de Kira, Clío y Billy, la pareja ya era una familia, gracias a la gran convivencia que existió desde el primer momento entre la actriz y los hijos mayores del productor: Alexandra y Max. Por esta razón, cada que hay una fecha importante que celebrar en familia, los jóvenes se suman a los festejos, como ocurrió este 24 de diciembre que se convirtieron en los invitados de lujo de la celebración navideña que organizó la pareja y en la que también vimos a la mamá y hermana del productor, Gina Diez Barroso e Ivana De María.

A través de su cuenta de Instagram, Claudia Álvarez publicó un álbum con las fotos más especiales de esta Navidad que eligieron pasar en uno de sus destinos de playa favoritos. Como portada de este álbum, la actriz eligió una imagen en la que aparece con Billy y con los cinco hijos del productor: Alexandra y Max, producto de su relación con Fernanda Gamboa, y los pequeños Kira, Clío y Billy, que procreó con ella. Además, en sus historias, también compartió algunas instantáneas junto a los hijos de su esposo, como en la que aparece al lado de Alexandra que acompañó de la frase: “Te amo hija”, haciendo evidente el gran amor que le profesa a los hijos de su esposo.

En otra foto, igual de entrañable, aparecen Max, su abuelita Gina Diez Barroso y Alexandra, cada uno cargado a uno de los bebés de la familia, él joven a su hermanita Clío, la mamá del productor al pequeño Billy y Alexandra a Kira quien lució un encantador vestido con motivos navideños: “¡Feliz Navidad a todos! Que la vida les traiga muchos aprendizajes con sonrisas y momentos hermosos que se queden en el corazón por siempre”, escribió la actriz como descripción de este álbum donde también incluyó una romántica foto al lado de su esposo y otra de su cuñada, la también actriz, Ivana De María, cargando a Clío. En este festejo, los ausentes fueron el hermano de Billy, Fernando Rovzar y su novia, la actriz Bárbara Mori.

Una familia extendida

Para Claudia y Billy crear esta familia extendida ha sido siempre una prioridad y no sólo tienen una gran convivencia con Max y Alexandra, también se llevan de maravilla con la exesposa de Billy, Fernanda Gamboa y con su actual esposo, Gabriel, con quien la semana pasada disfrutaron de una cena adelantada de Navidad en la casa de la pareja en la Ciudad de México. La relación con la mamá de sus hijos mayores es tan buena que incluso es madrina de uno de los mellizos, sobre la gran relación que tiene con la mamá de sus hijos, Billy Rovzar comentó en entrevista para el programa De Primera Mano hace unos años: “Somos un equipo y tenemos que navegar juntos y no es sólo para que los niños vean, no, son gente que admiro, quiero y respeto. Fernanda y Clau son amigas, Gabriel y yo somos amigos y es bien bonito”, admitió el productor.

Por su parte, Claudia ha hablado de la gran amistad que tiene con Fernanda Gamboa, mamá de Alex y Max quien también forma parte de su familia. Fue durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram que la actriz confesó por qué se lleva tan bien con ella: “¿Cómo lograste una buena relación con la madre de los hijos de tu marido?”, le preguntó una seguidora Claudia quien, más sincera que nunca reconoció: “Porque ella es lo máximo. Inteligente, divertida, nos respetamos y amamos”. La actriz fue más allá e incluso invitó a su comunidad virtual a seguir a la exesposa de Billy: “Si quieren saber por qué la amo tanto síganla en @Especialmente2.0 es especialista en #DeficitDeAtención y sus pláticas son muy interesantes”, se lee en otra parte de la respuesta.