Andy Escalona presenta en Hoy a su bebé Emilio

La espera terminó, el pasado 22 de diciembre, Andrea Escalona hizo su gran debut como mamá con la llegada de su hijo Emilio Estrada Escalona. Tal como lo había prometido, la conductora compartió esta mañana varios detalles del nacimiento de su bebé a través de las cámaras de Hoy, para después colocar en Instagram la primera imagen del niño. Antes de contarle los pormenores de su maternidad a su comunidad virtual, Andy se enlazó con sus compañeros del matutino quienes, emocionados, reaccionaron al ver por primera ocasión al recién nacido a cuadro, en los brazos de su mamá, quien proyecta un semblante de mucha felicidad: “Estamos muy felices y emocionados, porque la familia de Hoy sigue creciendo y estamos muy felices porque, ¿qué creen?, ¡Ya nació Churrito! Muchas felicidades Andy hermosa, qué alegría tú felicidad, amor, ¿cómo estás?”, comentó Andrea Legarreta.

Desde su hogar, Andy mostró las primeras imágenes de Emilio quien, con una pijama a cuadros roja, muy en tendencia navideña, realizó su gran debut en televisión: “Mi Gali, mi Negrito, mi Andy, todos en el estudio, chicos los extraño, los quiero mucho, miren con quién estoy, con su sobrino: Emilio Estrada Escalona”, comentó al inicio de este enlace. La conductora reveló por qué era tan importante para ella presentarlo primero en Hoy: “Ya está aquí afuera, estoy muy feliz, estoy muy emocionada, tenía que compartirlo con todos ustedes, gracias a todo el público de Hoy, mi casa, mi familia, tenía que estar aquí con ustedes nuestro bebito, el sobrino de todos”. Andy confesó que la llegada de su bebé fue el mejor obsequio en estas fiestas: “Fue perfecto y solamente quería agradecer la mejor bendición, el regalo más bonito de esta Navidad”.

La conductora aprovechó para agradecer a Marco Estrada, su novio y papá del bebé, por ser su principal contención en el parto: “Yo, mi pareja, mi familia, estamos más que felices con esta bendición. Le agradezco mucho a mi Pollo, mi pareja, que estuvo siempre ahí, a mi tía, a mi papá, a mis niñas, a mi cuñada que todo el tiempo estuvieron al pendiente de nosotros”, agregó. Debido a que en estos días se centrará en el cuidado de su bebé, la presentadora adelantó que será a principios del 2023 cuando retome sus actividades en el matutino: “Nos vemos en enero. Recuerden que Hoy lo haces tú”, comentó antes de finalizar este enlace. Después de aparecer en Hoy, Andy compartió en su cuenta de Instagram la primera foto de su hijo con algunos datos de su nacimiento: “Nuestro bebé Emilio Estrada Escalona E.E.E. ¡Bienvenido! Pesó: 2,900 kilos. Midió: 50 centímetros. Nació: 22 de diciembre a las 5:38 pm. Capricornio Season”.

La llegada al mundo de Emilio

En esta publicación, Andrea compartió algunos datos de la aventura que representó para ella y su familia la llegada de Emilio quien, afortunadamente, goza de una buena salud: “Es un niño sano y bueno. Su papá y yo estamos más que felices, agradecidos y emocionados”. En el texto que acompañó la primera foto del recién nacido, la presentadora recordó por qué, de último momento, el bebé tuvo que nacer a través de una cesárea: “Después de intentar 8 horas para tratar que fuera parto natural, las contracciones estaban fuertes y cero dilatación, la doctora decidió que lo mejor para los dos era la cesárea. Sigo aprendiendo a soltar, fluir, dejar de tener el control. Empezó la cesárea, con anestesia, todo muy rápido, me cambiaron de mi cuarto a un quirófano, a tu papá, lo dejaron pasar, tenía todo: emoción, nervios y miedo”, se lee en su feed de Instagram.

Andy recordó que después de todo el proceso de labor de parto, en cuando supo se decidió que nacería por cesárea, lo único que desea es que todo saliera bien y ese momento llegó cuando lo tuvo en sus brazos: “La doctora dijo: ‘¡Ya salió la cabecita!, respiré. Te escuché llorar, se me llenaron los ojos de lágrimas y felicidad, al igual que a su papá. Le pregunté: ‘¿cómo está?’, peludito, rosita, sano, hermoso, respondió. Cuando te vi por primera vez, te pusieron en mi pecho, jamás había sentido algo así, no encuentro palabras para describirlo” “Un portal con Dios, agradecimiento, mi mamá, ahí conmigo, en todo momento. Como si el cielo y la tierra se hubieran mezclado por un momento. Lo hicimos perfecto, eres el regalo más hermoso que la vida me ha dado. Mi tribu afuera, tu tía abuela, tu madrina, las niñas y muchísima gente preguntando por ti. ¡Bienvenido al mundo mi amor, te amo!”. Por último, Andy agradeció a todos sus fans que estuvieron atentos a su embarazo: “Gracias a todos por estar pendientes, los quiero”.