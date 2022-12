José Eduardo Derbez y su novia se suman a la celebración navideña de Eugenio, Alessandra y Aitana

Después de cuatro meses de intensa rehabilitación para recuperar la movilidad en el brazo, luego del accidente que sufrió en casa, en agosto pasado, que derivó en una fractura múltiple en el hombro izquierdo, el cineasta regresó la semana pasada a México, lugar que eligió la familia para disfrutar de las fiestas decembrinas. En compañía de su esposa, Alessandra Rosaldo y de su hija menor, Aitana, el actor arribó a nuestro país con nuevos bríos, de entrada, agradeció a la prensa y al público por las muestras de cariño que le hicieron llegar durante su convalecencia, incluso reaccionó a las oraciones que Victoria Ruffo, mamá de su hijo José Eduardo: “Estoy muy agradecido, leí que me había mandado buenas vibras, buenos deseos y estoy muy agradecido por eso, así es que hoy elevaré una oración por ella de regreso”, confesó en entrevista para el programa De Primera Mano.

Ya establecido en su casa de la Ciudad de México, a donde no había viajado desde hace varios meses, Eugenio abrió las puertas para disfrutar de una reunión con su hijo José Eduardo quien, no es muy aficionado de ir a Estados Unidos, razón por la cual, esta visita de su papá se tornó muy especial. Para esta convivencia, el actor estuvo acompañado de su novia, desde hace 3 años, Paola Dalay a quien vimos, muy sonriente al lado de Eugenio Derbez, Alessandra Rosaldo y de la pequeña Aitana. Fue la vocalista de Sentidos Opuestos quien se encargó de compartir este entrañable momento con sus seguidores, provocando la reacción de más de 163 mil de ellos.

En el álbum de imágenes que compartió se parecía, además de la espectacular decoración navideña, vimos a Eugenio, Alessandra, Aitana y José Eduardo, luciendo el mismo diseño de pijama, mientras que Paola, también cumplió con el código de vestimenta de la reunión, únicamente que en otro diseño: “Tiempo en familia”, fue la frase que eligió Alessandra para compartir este par de imágenes con las que muestra cómo están calentando motores para recibir a la Navidad. Emocionado por tener a su papá en México, José Eduardo escribió: “Los amo”, comentario que Alessandra respondió con un: “Te amamos Darketo”, mientras que Paola Dalay agregó: “¡Qué bonitas fotos!”.

En esta serie de imágenes también aparece doña Gabriela Barrero, mamá de Alessandra Rosaldo quien fue una pieza clave para la recuperación de Eugenio Derbez, debido que fue a quien recurrió la vocalista de Sentidos Opuestos tras el accidente, de hecho, era ella quien la apoyaba cuidado al comediante cuando ella tenía que viajar a la Ciudad de México para cumplir con sus presentaciones en el 90’s Pop Tour. A pesar del susto, Alessandra cree que hay un significado muy especial detrás del tiempo de adversidad que enfrentaron: “Estoy muy agradecido, leí que me había mandado buenas vibras, buenos deseos y estoy muy agradecido por eso, así es que hoy elevaré una oración por ella de regreso”, comentó a Ventaneando.

El regreso de Eugenio a la vida pública

A inicio de la semana pasada, antes de viajar a la Ciudad de México, Eugenio Derbez reapareció en un evento público en Hollywood. El actor eligió la premier de la nueva cinta de Avatar, para desfilar de la mano de su esposa, Alessandra Rosaldo con quien, ese mismo día, acudió a la inauguración del Instituto Cervantes, donde coincidieron nada más y nada menos que con la Reina Letizia de España, con quien posaron para la foto del recuerdo. Aunque el pronóstico médico no le favorecía a Eugenio, debido a que existía la posibilidad de no recuperar la movilidad en el brazo, el actor está convencido de que sí lo va a lograr: Tuve cita con el doctor, con el que me operó y ya me dijo que voy muy bien. Es una recuperación larga porque todavía no puedo hacer muchas cosas, no puedo levantar el brazo arriba, no puedo agarrarme la cabeza bien, pero va a llevar seis meses a un año una recuperación total, pero ya puedo trabajar, ya puedo salir”, comentó a su llegada al país.