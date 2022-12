Camila Sodi y su divertido reencuentro con sus cuatro hermanas

Después de verla apoyar a Diego Luna durante el último adiós de su padre, el arquitecto y escenógrafo, don Alejandro Luna, en el Palacio de Bellas Artes, sabemos que la prioridad de Camila Sodi es la familia. Luego de cobijar a sus hijos, Fiona y Jerónimo, y a su exesposo, en tan complicado momento, la actriz se dejó ver disfrutando de un entrañable momento al lado de sus cuatro hermanas: Mariana, Naian, Tessa y Fernanda González, con quienes pasó una inolvidable tarde en la Ciudad de México. Antes de celebrar la Navidad, Camila y Marina Sodi, hijas de Ernestina Sodi, protagonizaron un encuentro con sus hermanas que tienen por parte de su papá, el reconocido periodista Fernando González Parra.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de redes sociales, las hijas del expropietario del periódico Ovaciones, disfrutaron de una comida donde las vimos muy divertidas, dando una probadita de la gran relación que existe entre ellas. Para este esperado reencuentro, Marina Sodi, hermana menor de Camila, viajó desde Mérida, donde reside desde hace un tiempo, a la Ciudad de México, para abrazar a todas sus hermanas. Proveniente de una familia con mucha vena artística, Camila no es la única actriz entre las González, pues Tessa y Naian, la hija que Fernando González Parra procreó con la Nailea Norvind, también cuentan con una importante lista de proyectos, tanto en cine como en televisión, de hecho, Tessa, como Camila, también ha explorado su talento musical.

VER GALERÍA

Aprovechando este encuentro, las cinco hermanas posaron divertidas para una foto que compartió en su cuenta de Instagram Mariana Sodi, donde las vemos de cuerpo completo presumiendo sus atuendos: “Nadie me avisó qué era plan formal”, comentó divertida en el perfil de su hermana donde se aprecia que de las cinco, ella fue la única que, en lugar de llevar plataformas, utilizó un calzado muy cómodo. Por su parte, Camila también publicó en sus historias varias fotos al lado de sus sister squad, como se refirió a sus hermanas en una de sus publicaciones donde las vemos muy sonrientes y cómplices: “Amo a mis hermanas”, escribió sobre una imagen en la que aparece Mariana y Tessa.

En total, por parte de su papá, Camila Sodi tiene siete hermanos, según compartió hace unos meses en su cuenta de Instagram, donde posteó una imagen de una de estas entrañables reuniones familiares: “Todos ellos son mis hermanos. Y no en sentido figurado -literalmente son mis hermanos- (falta uno en la foto y dos en la tierra) y los amo mucho. Les presento a los González”, se lee en su feed de Instagram, donde aparece muy sonriente al lado de todos. Por parte de su mamá, Ernestina Sodi, Camila únicamente tienen a Mariana quien es su gran cómplice de vida y a quien, cada que tiene oportunidad visita en Mérida, donde la pintora ha establecido su hogar, una ciudad que se ha convertido en el segundo hogar de los Sodi, pues también es muy común ver a Ernestina en aquel destino.

VER GALERÍA

Camila y su regreso a las redes

Con estas publicaciones al lado de sus hermanas, Camila regresa a Instagram, medio en el que había dejado de publicar con la regularidad que acostumbraba, debido a una decisión muy personal que ella misma le explicó a sus seguidores: “Como que me he alejado de las redes porque, de repente, nada tenía sentido, como que lo veía de afuera y decía: ‘¿qué es esto?’, no entiendo nada, con todo lo que está pasando en el mundo y en México y nosotros compartiendo (…) de repente también dije: ‘No, es un espacio para divertirnos y compartir, el amor y la buena onda, así que ahí vengo de regreso para compartirles mucho amor, mucha comida, muchos viajes y mucha buena onda”, compartió la actriz en otra de sus historias.