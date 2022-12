A punto de convertirse en mamá, Andy Escalona comparte detalles de su llegada al hospital

La cuenta regresiva para la llegada del hijo de Andrea Escalona ha llegado. Desde la medianoche de ayer, la conductora comenzó con el trabajo de parto; sin embargo, fue hasta la madrugada de este jueves que ingresó al hospital desde donde mandó un mensaje en el que se dijo lista para debutar en su papel de mamá. En esta aventura de la maternidad, la presentadora está acompañada por su novio y padre de su bebé, Marco Estrada y por su tía, la productora Andrea Rodríguez quien se tuvo que ausentar del programa Hoy para acompañar a su sobrina en tan especial momento, aunque no se perdió ni un minuto del matutino que ambas estuvieron viendo desde la habitación del nosocomio.

Como lo anunció desde antes de dejar Hoy, Andy ha querido que su público sea partícipe de esta aventura, razón por la que compartió en su cuenta de Instagram un clip antes de salir de su casa, rumbo al hospital en el que contó: “¡Hola! Son las 6 de la mañana y no he dormido nada, no fuimos a las 12 a meternos al hospital, pero que no había cuartos y nos regresaron, ahorita ya nos hablaron de que: 'sí hay ¡córranle!' Bueno, El Churrito ya va a nacer, después de que fuimos a las 12 al hospital y fue fallido, vamos a las 6 de la mañana y venga: ‘¡Churrito va a nacer!’”, se le escucha decir a la conductora, mientras vemos a su tía en la parte de atrás de la camioneta que la llevó al hospital.

Durante el programa de Hoy, de este jueves, se transmitió este mensaje, momento que aprovecharon sus compañeros conductores para desearle lo mejor en esta nueva etapa de su vida: “Siempre lo describo así y yo creo que las que son mamás me van a entender, yo creo que es el momento en el que más cerquita te sientes de Dios, es ese momento, cuando ves a tu bebé que dices: ‘Diosito, te veo a través de él, es un momento maravilloso’”, comentó Galilea Montijo. Por su parte, Raúl Araiza agregó: “Va hacia el hospital Escaloncita”. Tania Rincón resaltó la plenitud con la que Andy disfrutó de su embarazo: “Es una guerrera la Escalona, jamás se quejó, jamás dijo nada”. Por último, Andrea Escalona le dijo a la pareja: “Es un momento maravilloso para los dos”.

Más tarde, ya en el hospital, Andrea grabó una nueva historia en la que aparece ya en una habitación utilizando una bata: “¡Qué emoción!”, exclamó Escalona mientras mostraba a su tía, Andrea Rodríguez, quien se ha mantenido a su lado todo este tiempo: “Hola Tita, ¿Ya lista para ser abuelita?”, se le escucha decir. Andy le dijo ‘hasta pronto’ al programa Hoy, el pasado 30 de noviembre, día en que se despidió del trabajo para comenzar con su incapacidad por maternidad. Para mantenerse presente en el matutino, la conductora dejó grabadas varias notas Mamita bonita: “He dejado una cantidad de notas para que, aunque esté fuera, no me olviden, no he dejado de hacer material para, por lo menos, tener presencia en el programa con Mamita bonita y en cuanto pueda, reincorporarme, regresar”, confesó la presentadora.

A la espera del nacimiento

Tal como lo prometió, cuando compartió en el programa Hoy la noticia de su embarazo, Andy ha querido mantener informada a su comunidad virtual de cada detalle de la dulce espera de Churrito, como le dice de cariño a su bebé quien nacerá en las próximas horas, por lo que no dudamos que lo anuncie en redes al instante. También se espera que los momentos más especiales de la bienvenida al bebé de Andy sean transmitidos en Hoy, un programa que tiene mucho valor sentimental para la familia de la conductora, debido a la pasión que le imprimió su mamá, la fallecida Magda Rodríguez, cuando tomó el mando de esta producción: “Sí digo, como va a hacer falta su abuelita, pero va a tener una cantidad de historias, de videos, de cosas que grabó, de fotos, la verdad es que todo sigue muy lleno de Magda, entonces sí la va a poder conocer de una u otra manera”, confesó hace unas semanas Andy en entrevista con el reportero Edén Dorantes.