Rebecca Jones rompe el silencio sobre su hospitalización: ‘Gracias a la intubación me salvaron’

Fue a finales de noviembre pasado que Pati Chapoy reportó en Ventaneando la salida del hospital de Rebecca Jones, quien fue internada el 1 de noviembre por una complicación en las vías respiratorias. Por primera ocasión desde que sufrió esta crisis de salud, la actriz concedió una entrevista, precisamente a este programa, en la que contó cómo fue que llegó al nosocomio y dio detalles de las complicaciones que la hicieron regresar al nosocomio, luego de ser dada de alta una primera vez. Sincera, Rebecca reconoció que el proceso fue muy intenso, incluso contó que en un momento dado ella firmó su intubación, un procedimiento que le salvó la vida, según cuenta: “Ya ven que yo soy bastante reservada en mis cosas, pero sobre todo porque estuvo fuerte lo que me pasó”, puntualizó.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Rebecca recordó el momento en el que decidió ser asistida por un ventilador para poder respirar: “El primero de noviembre me ingresaron con neumonía, con bichos muy agresivos que se me metieron al cuerpo, al pulmón. Los doctores espléndidos del ABC me salvaron, me tuvieron en terapia intensiva, me intubaron, yo no sé, si hubiera escuchado la palabra intubación, no sé si hubiera aceptado, pero como estaba más pa’ allá, que pa’ acá, sí firmé que me intubaran y gracias a la intubación me salvaron”, puntualizó. La actriz contó cuál pudo haber sido la causa: “Yo estaba grabando la novela, ya llevábamos 3 meses, yendo y viniendo de Los Cabos, de La Paz, son muchos viajes de avión, en un momento dado, yo creo y los doctores creen, que fue cuando me fui a hacer un chequeo, al ABC, como siempre me lo hago, yo creo que ahí agarré la bacteria”, añadió.

VER GALERÍA

Rebecca reveló que fue durante la rueda de prensa del lanzamiento de CABO que comenzó a sentirse mal, aunque pensó que se le pasaría, la situación se complicó en cuestión de horas: “Yo llegué en ambulancia al ABC, el primero de noviembre en la mañana y de ahí me internaron, la verdad no supe nada hasta 7 días después, estuve en terapia intensiva, 5, 7 días, algo así, luego intermedia”. La actriz contó que, luego de que la estabilizaron, la dieron de alta; sin embargo, su situación se complicó en casa: “Como los medicamentos no estaban siendo suministrados por la vena, empeoré y el 17 de noviembre regresé al hospital”. Explicó que, por fortuna, su segundo internamiento no fue tan fuerte como el primero: “Me restablecieron rápidamente, pero hubo complicaciones, porque se metieron a mi pulmón (las bacterias) y se estaban comiendo una parte del pulmón, entonces tuvieron que hacer una intervención de laparoscopia para quitar esa parte del pulmón y ya no se fueran para otro lado, es complicado”, recordó.

La actriz confesó que desde que fue dada de alta por segunda ocasión se encuentra recuperándose en casa: “Estoy gozando mucho mi casa y aprovechando que no tengo que salir, porque ahorita hay muchísimas enfermedades por todos lados”, añadió. Sobre cómo se está cuidando, comentó: “Seguir al pie de la letra sus instrucciones, por ejemplo, no me quieren en la cama, quieren que esté activa en la casa para que esté yo más fuerte cada día. Porque la verdad un mes y medio en el hospital es horrible, hasta se te olvida cómo caminar, cómo pararte. Estoy haciendo mis ejercicios y no estoy convaleciente de ‘qué enferma estoy’, estoy bastante tranquila gracias a Dios”, reconoció Jones.

VER GALERÍA

Se vio obligada a salir de la telenovela

Aunque en todo momento estuvo consciente del compromiso que tenía con Alberto El Güero Castro, al final, su salud le impidió regresar al trabajo: “Yo todo el tiempo tenía en mente la telenovela que estoy haciendo, porque así somos de workaholic. Yo hasta me llevé mi maleta del trabajo al hospital y decía: ‘A mí nada más me van a decir qué tengo y de ahí me voy al llamado’, todo el tiempo hubo una voluntad mía de regresar al trabajo lo más pronto posible, pero esto fue muy duro”, agregó, Rebecca reconoció que, en un momento tuvo toda la intención de regresar a grabar: “A los 15 días que me internaron yo ya iba para allá, pero un amigo me convenció de que estaba loca, porque esto, si recaes es súper fuerte. Por último, dejó en claro que la decisión de dejar CABO fue por causas de fuerza mayor: “En ningún momento abandoné la telenovela, yo estaba al pie del cañón, pero llegó un punto en el que me di cuenta que no iba a poder regresar. Ellos me estaban esperando, pero la salud es la salud”, finalizó.