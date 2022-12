Andrea Legarreta habla de la bronquitis que enfrentó: ‘Ha sido una travesía’

Recuperada al 100%, Andrea Legarreta enfrentó durante más de dos semanas algunas complicaciones de salud derivadas de la bronquitis que le dio, no sólo a ella, sino a los 4 miembros de su familia, según compartió hace unos días Erik Rubín: “Tiene bronquitis, sí, las dos, también Nina. A los cuatro nos dio, sólo que a unos más y a unos menos”, declaró el cantante en entrevista con el programa De Primera Mano, hace unos días. En ese sentido, fue ahora Andrea Legarreta quien se encontró con la prensa para hablar de cómo sigue después de que la vimos afónica durante algunas emisiones de Hoy, programa del cual se ausentó unos días por recomendación médica.

Aunque no fue fácil la recuperación, Andrea ha podido retomar sus actividades al 100% y está lista para celebrar las fiestas decembrinas: “Entre el ritmo de trabajo y que me enfermé, ya saben que ahorita hay mucho virus, en estos tiempos, no fue Influenza, no fue Covid. Hubo un día que terminé el programa con una hojita, porque ya no salió la voz, ya voy a cumplir dos semanas con antibióticos, pasé por bronquitis, por sinusitis, fiebre, tos, ha sido una travesía, eso también te agota más, porque el cuerpo para recuperarse gasta mucha energía, entonces, al final, ha sido un poquito pesado, pero como dicen, problemas felices”, contó la conductora al programa de Gustavo Adolfo Infante en Imagen Tv.

Durante esta charla, Andrea confesó que tuvo que recurrir a la cortisona para poder recuperar su voz: “Yo la verdad no soy tan pro de los medicamentos, a veces, cuando no hay otra opción, lo tengo que hacer. En mi caso, el día que me quedé afónica, sí me dieron una inyección, porque la cortisona hay que ocuparla con mucho cuidado, entonces sólo con una fue suficiente para poder hablar”. Para Andrea, cuidar su salud siempre ha sido una prioridad, más allá de lo profesional: “La verdad no, siempre he tenido esa parte que, no me gusta saturarme, porque me pongo mal, eso lo aprendí cuando tenía Vivan los niños, que teníamos llamados muy largos, a veces terminábamos muy tarde y me dio gastritis, colitis y al final no lo terminas disfrutando al 100. Sí suelo ser, en ese sentido, muy egoísta, sinceramente sí me gusta cuidarme, no sufrirlo, me gusta disfrutarlo”, explicó.

Andrea también habló del reciente reencuentro de los integrantes de Timbiriche, en el que participó su esposo, Erik Rubín, y en el que la gran ausente fue Paulina Rubio: “Sí, bueno, son hermanos de vida. Habían estado buscando está reunión, para verse y hablar de la vida, apapacharse, darse amor y coincidió en estos días y ha sido un boom, toda la gente que vio la foto está de: ‘¿qué va a pasar?’, pues se juntaron unos hermanos para verse, tiempo después, la mayoría, porque Erik con Benny se ve muchísimo”, comentó Andrea quien, durante su convalecencia no pudo asistir a la develación de la figura de Galilea Montijo en el Museo de Cera y a la inauguración del nuevo Commando.

En aquella ocasión, Erik Rubín le confesó a la prensa que a su esposa le estaba costando trabajo guardar el reposo necesario, debido a que está muy acostumbrada a estar activa: “Andrea ahorita no fue a trabajar hoy, fue una cosa más preventiva del doctor, pero es muy inquieta, no sé si ya mañana la veremos en el programa o se tomará otro día”, confesó en aquella ocasión el músico. Ahora que Andrea ha podido superar la bronquitis, la conductora está enfocada en los preparativos para la Navidad y el Año Nuevo, festividades que, según le dijo a la prensa, pasaran en la Ciudad de México: “La hemos estado pasando en Acapulco los últimos años, pero la verdad, aunque me gusta mucho, no la sentía tan Navidad, entonces ahora estamos preparando una Navidad muy especial. Después nos iremos de viaje los 4”, contó Andrea a las afueras de Televisa.