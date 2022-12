Aracely Arámbula a su hijo Daniel por sus 14 años: ‘Mi príncipe creció’

Para Aracely Arámbula y su familia, diciembre es un mes especial, no sólo por las fiestas decembrinas, sino porque este mes alberga el cumpleaños de su hijo menor, Daniel, quien este domingo 18 de diciembre festejó su cumpleaños número 14 cobijado por el amor de su familia en uno de sus sitios favoritos: Acapulco. A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió algunos detalles de la celebración que preparó para el cumpleañero como el pastel con el que sopló su velita y pidió su deseo para este año. Con esta fecha, la familia de la protagonista de La Patrona da inicio a una serie de celebraciones, entre las que destacan La Navidad y el Año Nuevo, que se convierten en la antesala para el cumpleaños de Miguel, quien este 1 de enero celebrará sus 16 años de edad.

Desde las primeras horas del día de ayer, Aracely Arámbula, quien es muy cuidadosa de cuidar la identidad de sus hijos en redes sociales, compartió en sus historias un mensaje dedicado al cumpleañero, de quien no compartió fotografías: “¡Feliz cumpleaños! Es tu cumpleaños. Happy Birthday mi príncipe. Felices 14, mi amor bello, agradeciendo y amándote siempre”. Además de los detalles que compartió ayer, esta mañana, utilizó nuevamente su cuenta de Instagram para compartir algunas fotos alusivas al cumpleaños del menor de sus hijos como el pastel con temática de la serie The Walking Dead con el que sopló la velita de su pastel este año. Aracely también compartió una imagen que, originalmente publicó cuando Daniel tenía 3 años de edad, en la que destaca el significado del nombre del joven que, de acuerdo con lo que se lee es de origen hebreo y quiere decir justicia de Dios.

Con esta publicación, Aracely recordó cómo felicitó a su hijo hace unos años: “Hoy, hace 3 años, llegó un ángel a casa. ¡Felicidades Daniel! Gracias por llenar nuestras vidas. Te amo más allá de todo”, le escribió en aquella ocasión la actriz al pequeño cumpleañero. La actriz acompañó estas fotos de los detalles del festejo de su hijo con la frase: “Happy Birthday! Mi príncipe creció”. Fue la propia Aracely quien reveló que, el festejo de Dany se realizó en la propiedad que posee en Acapulco, donde la actriz y su familia suelen pasar la época decembrina. Aunque no compartió imagen del cumpleañero, sí incluyó una foto en la que aparece su mamá, doña Socorro y su hermano, Leo, quienes son parte fundamental en la vida de los hijos de Aracely, más ahora que la familia atraviesa por el duelo derivado del sensible fallecimiento del papá de la actriz, don Manuel Arámbula, quien falleció, en agosto pasado.

El primer cumpleaños sin su abuelo

El último semestre de este año ha sido complicado para la familia quien, por primera ocasión, está celebrando estas fiestas sin el patriarca del clan quien, de acuerdo con la propia actriz, jugaba un papel fundamental dentro de su hogar. Durante su visita a la Basílica de Guadalupe, el pasado 12 de diciembre, Aracely Arámbula platicó con los medios de comunicación, luego interpretar el tema Oye mi oración, le confesó a la prensa cómo ha manejado con sus hijos la ausencia de su papá: “Es muy difícil, porque ellos están atravesando un duelo y claro que hay días que lloran y se quiebran, porque se les fue su papá, que es mi papá”. En aquella ocasión, reconoció que su hermano, Leo, la está apoyando mucho con Miguel y Daniel: “Mi hermano me ayuda mucho, plática y habla con ellos, Leo es mucho de reírnos porque dice: ‘Hay que estar contentos, como quería mi papá’ y él les cambia el mood a mis hijos”, confesó.

En aquel encuentro con los medios de comunicación, la actriz confesó que, en estos momentos, sus hijos están disfrutando de la adolescencia, como los chicos de su edad y no están interesados en formar parte del medio artístico: “No le gusta mucho, pero sí me fueron a acompañar a ver mis grabaciones, porque sí les gusta ve lo que hago, porque les sorprende y se sienten orgulloso. Ellos están en sus clases, en su escuela, con sus amigos, están viviendo una etapa padrísima, explicó. La actriz contó que, aunque sus hijos querían verla cantarle a la Virgen de Guadalupe, hubo una razón muy importante detrás de su ausencia en este evento: “Hoy me dijo mi hijo, el pequeño: ‘Mamá, ¿ya te vas a cantar?’ y yo le dije: ‘Sí, ¿no me quieres ir a ver?’ y me respondió: ‘Qué padre, disfruta que te vaya super bien, pero mañana tengo clases muy temprano”, contó sobre su hijo Daniel, quien ahora disfruta de sus vacaciones decembrinas en la playa, con el resto de su familia.