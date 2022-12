Fernanda Castillo y Erik Hayser celebran los 2 años de su pequeño hijo Liam

Un día como hoy, pero hace 2 años, Fernanda Castillo y Erik Hayser debutaron como papás con la llegada de Liam, su hijo quien, este lunes, celebra su segundo cumpleaños. A través de su cuenta de Instagram, la actriz le dedicó un entrañable mensaje acompañado de dos fotos inéditas del niño a quien festejaron este fin de semana con una íntima reunión donde el pequeño sopló la velita de su pastel cobijado por sus papás. A través de redes sociales, los actores compartieron algunas imágenes del momento en que Liam escuchó Las Mañanitas. Para este segundo cumpleaños, el niño utilizó un traje de Buzz Lightyear, regalo de unas fans de Fernanda, según compartió ella en redes.

Desde las primeras horas de este 19 de diciembre, Fernanda Castillo publicó en su feed de Instagram un mensaje, acompañado de dos tiernas imágenes, una de Liam solo, con el mar de telón de fondo y otra en la que aparece, en sus brazos, también en la playa: “Hace 2 años llegaste a nuestra vida a revolucionarnos, a enseñarnos ese amor capaz de todo, a llenarnos de ternura y de ilusión por verte crecer y convertirte en un hombre bueno. Gracias por elegirme para ser tú mamá, soy mejor cada día, porque tú te lo mereces. Te amo con toda mi alma, mi niño. ¡Feliz cumpleaños Liam!”, se lee en su perfil.

Este mensaje lo utilizaron varios amigos de Fernanda Castillo y Erik Hayser para felicitar al cumpleañero, como lo hizo Sebastián Rulli quien le escribió: “¡Felicidades Liam! Que todos tus sueños se hagan realidad y felicidades a ustedes como padres, por estos años tan bonitos y los que faltan”, escribió el actor, quien es novio de Angelique Boyer, mejor amiga de Fernanda Castillo. A través de sus historias, Fernanda también aprovechó para agradecer a su club de fans que consintieron a su pequeño con varios obsequios: “Gracias enormes a mis niñas bailarinas, por todos estos regalos para Liam, por su piñata, su pastel, su chamarra y su traje de Buzz Lightyear. Las quiero, mil gracias”.

A través de sus cuentas de Instagram, este fin de semana, Fernanda y Erik compartieron fotos y videos del íntimo festejo que disfrutó el pequeño quien, ayer, vivió con sus papás la emoción de una Copa Mundial. En una de sus historias, aparece la actriz preguntándole a Liam cómo gritaba durante el encuentro deportivo a lo que el niño respondió con una voz muy tierna: “¡Messi vamos!”. También fue en esta red social donde Erik compartió una imagen del momento en el que su pequeño hijo quien, como él también cumple años en diciembre, soplaba la velita del pastel que le enviaron los fans de la familia.

La paternidad, la mejor etapa de sus vidas

En abril pasado, Fernanda Castillo concedió una sincera entrevista a Yordi Rosado en la que habló sobre el papel de Erik Hayser como papá de Liam: “No me puedo imaginar una mejor persona para tener un hijo con él. Yo siempre lo he dicho, yo no me imaginaba con hijos nunca, no fue un plan que yo tuviera en mi vida, nunca me lo imaginé, ni siquiera, pero yo sabía que era algo muy importante para él, entonces dije: ‘Bueno, vamos a ver si funciona y si funciona ya no es designio mío y nos pegó a la primera, así que tú dirás”, comentó entre risas. La actriz aseguró que la paternidad es, sin duda, la faceta que más disfrutan en la vida: “Estamos pasando el mejor momento de nuestra vida con Liam, aprendiendo de él y aprendiendo a ser papás (…) Haría todo lo que fuera para que este niño estuviera aquí y para que fuera con él -Erik-”, puntualizó.