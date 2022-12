William Levy lanza contundente mensaje: ‘He aguantado mil cosas’

A lo largo de la carrera artística de William Levy ha optado por mantener los detalles de su vida privada alejados de las cámaras y pocas veces presta atención a lo que se comenta en los medios de comunicación sobre su persona; sin embargo, esta mañana llamó la atención un mensaje que difundió a través de una de sus historias en Instagram, donde sentenció que, más adelante contará un poco de su vida personal, aunque no especificó de qué situación estaba hablando. En las últimas semanas, el actor quien se encuentraba radicando en España por motivos de trabajo (viajó para grabar la serie Montecristo), acaparó los titulares, luego de que se dejó ver junto a la mamá de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, en su visita a Valladolid.

Sin dar detalles de la situación a la que se estaba refiriendo, esta mañana, el actor escribió en su cuenta de Instagram: “Humillaciones de gente. He aguantado mil cosas y malos pensamientos, porque otras personas, sin nombrar, se han dedicado a hacerlo, a hacerme lucir como el malo. Pero hay un punto donde todos creen que, porque uno aguanta, uno nunca va a hablar. Y ahora sigo que, por favor, todos ustedes que han opinando sin saber y sin escuchar mi versión, la cual es verdadera y no ficticia, se darán cuenta de lo que ha pasado en mi vida todo este tiempo. Lo digo porque uno llega a un punto del límite donde me tengo que dar a respetar y proteger el hombre que siempre he sido, no el que han hecho ver”, se lee en su perfil.

Desde hace varios días, William no se había manifestado en redes sociales, en su feed de Instagram, la última publicación es del pasado 8 de diciembre, día en que le compartió con sus seguidores el resultado de su visita al estilista: “Nuevo look, creo que este me lo quedo”, se lee en su perfil. Fue a finales de noviembre cuando, tanto William como Elizabeth Gutiérrez, compartieron en su cuenta de Instagram fotos y videos de su noche bohemia en el viñedo Emilio Moro, una experiencia que disfrutaron con un grupo de amigos. La complicidad y cercanía que mostraron en aquella ocasión provocó que se encendieran las alertas sobre una posible reconciliación entre el actor y la mamá de sus hijos.

Debido a que la pareja nunca emitió un comunicado oficial haciendo referencia al término de su relación, se vieron envueltos en algunas especulaciones respecto a una posible ruptura; sin embargo, en septiembre pasado, Elizabeth concedió una entrevista al periodista de espectáculos Lucho Borrego con quien habló de las especulaciones entorno a su estado sentimental con el papá de sus hijos: “No es que no hable, porque no tengo nada qué decir, tengo mucho qué decir, pero no es mi estilo, mi estilo es de verdad arreglar mis cosas dentro de mis cuatro paredes”. En aquella ocasión, explicó por qué han querido mantener los detalles de su vida privada lejos de los medios: “Es para proteger a mis hijos, protegernos, porque creo que ya estamos con tantas miradas encima”, añadió.

William Levy a corazón abierto

Aunque William es muy reservado, hace unos meses, recordó en entrevista con el programa El Hormiguero, cómo fue su niñez en su natal Cuba de salió para cumplir el sueño americano: “A los 14 lo intenté (salir), pero luego, gracias a Dios, mi padrastro era preso político y Estados Unidos no dio asilo, tuvimos la suerte de poder salir como refugiados políticos y emprender una vida llena de oportunidades, pude perseguir el sueño que tenía. Lo que pasa en Cuba es que vives muchas carencias, pero lo más duro es que te quiten lo que Dios te da, que es la libertad. Eso es lo difícil, vivir en un lugar que sabes que donde te puedes esforzar y dar lo mejor de ti y no avanzar, no tener un futuro, entonces, sí es un poco de duro”, dijo. A pesar de la adversidad, el actor confesó que recuerda aquella época con mucho cariño: “Uno como quiera buscaba la felicidad en medio de esto difícil que vivías”, agregó.