Galilea Montijo reconoce que sí ha tenido diferencias con excompañeros de Hoy

A pesar de ser la conductora con menos tiempo en Netas Divinas, Galilea Montijo ya es una más de ellas y con la sinceridad que se maneja en este programa habló de las enemistades que ha tenido en el programa Hoy. Durante una de las dinámicas del programa de Unicable, le preguntaron a Galilea si alguna vez había exagerado algún sentimiento y si se arrepentía de haberlo hecho, en ese sentido, la tapatía reconoció que tal vez en la forma de demostrar su amor a sus seres queridos, pero esta actitud no le causa arrepentimiento. Fue entonces cuando detectó que, tal vez, no puede evitar demostrar cuando una persona no le cae bien: “Exageró en mis cariños, en el drama no, no creo que soy muy de drama”.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Galilea reconoció que con la misma fuerza con la que demuestra su cariño, también lo hace cuando alguien no le cae bien: “Cuando quiero, quiero mucho y cuando no quiero también lo demuestro, luego me paso un poco, porque no se me da eso de la falsedad y eso me ha traído consecuencias. Si no me caes bien te lo hago saber. Soy muy querendona, me gusta estar, me gusta apapachar, que me quieran, pero esta parte de cuando alguien no me cae bien, lo hago saber, sin ser maleducada, soy muy cortante, sin ser grosera, no abro mucho la puerta de mi hogar a todo el mundo”, explicó la conductora.

VER GALERÍA

Fue en ese momento cuando Paola Rojas le preguntó qué pasa cuando tiene que convivir con alguien que no le cae bien de manera cotidiana, fue entonces que el tema del matutino salió a relucir: “En el trabajo pasa mucho porque nos pagan para entretenerles, que es algo que no pasa aquí y no me pasa en Hoy, me ha pasado en Hoy con ciertos personajes, personajes que han pasado, ni siquiera se han quedado, pero nos lo hemos hecho saber, porque tampoco es que vamos a ser amigas o amigos, porque pasa con hombres y con mujeres, pero yo prefiero las personas frontales siempre”, añadió. Para Galilea es importante también detectar cuando ella no le cae bien a alguien: “También agradezco cuando alguien me hace saber que no le caigo bien, yo prefiero mil veces saber que no le caigo bien a esa persona”, dijo.

Después de confesar que únicamente le abre las puertas de su casa a las personas que realmente considera cercanas, Paola Rojas aprovechó para agradecerle por la celebración de cumpleaños que le organizó en su casa de Acapulco, a finales de noviembre pasado, cuando en compañía de sus hijos la periodista celebró sus 46 años: “Con más razón te agradezco que, no sólo me hayas abierto la puerta de tu casa, sino que me hayas festejado ahí, además con mis hijos, de verdad muchas gracias”, comentó Rojas. Por su parte, Galilea comentó que en esa celebración a la que también estuvo convocada Daniela Magún y sus dos hijos, los pequeños también hicieron su propio grupo de amigos: “No sabes qué diversión, porque aparte todos son de la edad y la pasamos bomba”, puntualizó la tapatía.

VER GALERÍA

La Navidad para Mateo

Durante este programa donde las Netas también hablaron de cómo celebran las fiestas decembrinas, Galilea confesó que esta época no es su favorita: “Soy muy Grinch, tengo que confesarlo, yo creo que estas épocas me regresan a esta parte de nostalgia, de mi niñez y sí soy muy Grinch, me trae mucha tristeza”, reconoció. A pesar de ese sentimiento, Galilea reconoció que desde que nació su hijo cambió su mentalidad y por él, cada año celebra por todo lo alto: “He aprendido, desde que nació Mateo. Yo quiero que vean, mi casa, que es su casa, llena de luces, me cuelgo todo, el suéter navideño, la pijama navideña, todo sea por los hijos. Pero si algo de verdad amo festejar es el Año Nuevo”, contó.