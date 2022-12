Con un infalible atuendo negro, Eiza González da lecciones de elegancia sobre la red carpet

Con la misma elegancia con la que acude a los estrenos de sus películas, en esta ocasión, Eiza González se convirtió en una de las invitadas de lujo de la premier de la cinta Babylon donde la mexicana acaparó todas las miradas con el elegante atuendo que eligió para desfilar sobre la red carpet. Para esta importante cita a la que acudió, en apoyo a varios de sus amigos hollywoodenses que actúan en esta cinta protagonizada por Margot Robbie y Brad Pitt, Eiza partió plaza con un look total black con el que demostró por qué el negro siempre es infalible cuando de estilo se trata. En esta recta final del 2022, la actriz se ha consolidado como una de las mejores vestidas en las alfombras rojas con sus últimas apariciones, tal como ocurrió en octubre pasado, cuando la vimos convertirse en una Barbie durante la alfombra roja de la Gala de Alta Joyería Bulgari Eden the Garden of Wonders, donde lució un femenino diseño rosa de la firma Bernadette.

Con la seguridad que ha adquirido durante sus años en Hollywood, Eiza activó todos los flashes a su paso sobre esta alfombra roja para la que eligió un look Prada de pies a cabeza. Para este evento en el que, si bien no era la protagonista, sí hizo uso de su gran porte para desfilar con un vestido midi negro, con transparencias en las mangas y el escote, de Prada. También de esta firma, llevó las sandalias que utilizó y el bolso, con el que consiguió uno de sus outfits más especiales de las últimas alfombras rojas en la que la hemos visto: “Esta fantástica película contiene una cantidad agresiva de gente a la que adoro profundamente y no podría estar más orgullosa. Que tenía que ir a mostrar apoyo”, escribió la actriz en su feed de Instagram.

Además de talento, desde su ingreso a la meca del cine, Eiza González ha demostrado que posee un estilo muy particular con el que siempre resalta su belleza y el negro siempre ha sido un color en el que confía. Para la mexicana este tono es garantía de elegancia y vaya que ha sabido sacar partido a diseños de importantes casas de moda en este color. Para lograr siempre verse diferente, Eiza elige diseños con los que pueda explotar su lado más sexy, como el vestido negro de la firma francesa Paula Ka, con detalles cut out, inspirado en la época de los noventas con el que acudió, en febrero del 2020, a la alfombra roja de los Annual NFL Honors.

Sus looks más icónicos en Hollywood

Aunque el negro es una constante en sus looks de alfombra roja, la mexicana también ha demostrado que también sabe cómo llevar colores vivos sobre una alfombra roja, como aquel icónico vestido amarillo de Ralph Lauren que usó durante su primera ocasión desfilando por la red carpet de unos Óscar, en 2018. En aquella ocasión, la mexicana se convirtió en una de las estrellas que más dio de qué hablar por demostrar que es capaz de portar cualquier diseño y cualquier color y lucir espectacular. En esa gala, la actriz presentó, de la mano de Ansel Elgort, su co-estrella en la cinta Baby Driver, el premio a Mejor Edición.

A mediados de octubre pasado, Eiza González impactó durante su asistencia a la segunda Gala Anual del Museo de la Academia donde llegó con un espectacular vestido de lentejuelas rojo con el que nos recordó a las divas de la época del cine de oro. Para aquella ocasión, la mexicana eligió un diseño de la firma LaQuan Smith que combinó con unas plataformas de Le Silla. Para darle más glamour a este atuendo portó un collar de diamantes de Bulgari, edición especial, con el que demostró por qué es una de las embajadoras más especiales de la joyería este año. Pero Eiza no sólo es la reina sobre las alfombras rojas, también suele acaparar miradas con su street style.