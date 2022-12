Cobijado por sus hijos, Diego Luna encabezó el homenaje póstumo a su papá en Bellas Artes

Tal como lo hubiera querido el maestro Alejandro Luna, después de la íntima ceremonia con la que su familia lo despidió, este 16 de diciembre, el Palacio de Bellas Artes abrió sus puertas para ofrecerle un homenaje póstumo que estuvo encabezado por sus hijos María y Diego Luna. Visiblemente conmovido, el nominado al Globo de Oro, en la categoría de Mejor Actor de Serie, arribó al recinto de la mano de sus dos hijos, Fiona y Jerónimo, quienes estuvieron apoyándolo en todo momento. En el último adiós a su padre, el actor también estuvo cobijado por su novia, Marina de Tavira y por Camila Sodi, su exesposa, ambas realizaron una guardia de honor a las cenizas del destacado escenógrafo y arquitecto que deja un legado invaluable en las artes teatrales de nuestro país.

El primer orador de este homenaje fue Diego Luna quien antes de comenzar reconoció su nerviosismo: “Lo había pensado muy bien, pero sí impone este lugar”, admitió antes de continuar. Luna resaltó que la familia del maestro tenía muy presente que él merecía una despedida con su gremio: “Nosotros hicimos una ceremonia en casa para despedir a mi papá, muy íntima con su familia más cercana, pero necesitábamos hacer esto y agradecemos muchísimo el espacio, que se haya abierto la posibilidad de hacerlo aquí, porque queríamos despedir a mi papá con la familia que él escogió, que son ustedes”. El actor recordó que, para él y su hermana, el amor al teatro comenzó desde muy pequeños: “En el teatro le pasó todo, al punto que nos tuvimos que mudar al teatro para poder estar cerca de nuestro papá, también se lo agradecemos, porque el teatro se convirtió en nuestra casa”, puntualizó.

Durante su intervención, Diego Luna leyó un texto de su padre en el que explicaba por qué había llegado a la teoría de que la escenografía no existía, pues el todo es el teatro, unas líneas que el actor utilizó como analogía para entender su partida: “Esa idea de que la escenografía no existe, solamente existe el teatro, se me quedó dando vueltas en mi cabeza y hoy que mi padre, aparentemente no existe, existe el teatro y eso lo contradice, porque si el teatro existe, si ustedes siguen haciendo teatro, mi papá existe, así que sigan haciéndolo, por favor”, finalizó visiblemente conmovido. Tras su discurso, cedió el micrófono a su hermana mayor, María, a quien abrazó en varias ocasiones en señal de apoyo ante el complicado momento que atraviesa la familia.

En la primera fila, vimos a Marina de Tavira, novia de Diego quien, en un momento de la ceremonia cambió el lugar con Jerónimo, hijo mayor del actor, para que Luna estuviera acompañado de sus dos hijos, ya que su pequeña Fiona, se levantó de su asiento, en la segunda fila, para fundirse en un abrazo con su papá, un lugar donde permaneció hasta el final. Luego de que todos los oradores invitados, entre ellos el gran cómplice del maestro Alejandro Luna, Luis de Tavira, la familia realizó varias guardias de honor en torno a las cenizas del creador. Los primeros en pararse fueron Diego y sus hijos, para después darle paso al grupo que encabezó Marina de Tavira quien, ayer por la mañana, le dedicó un emotivo mensaje de despedida al papá de su novio, con quien tuvo la oportunidad de trabajar en teatro en varias ocasiones.

El apoyo de Camila Sodi

Además del cobijo de sus hijos y su novia, Diego Luna también contó con la presencia de su exesposa, Camila Sodi, quien acudió para acompañar a la familia Luna en este doloroso momento, así lo reconoció a su llegada al Palacio de Bellas Artes donde comentó a las cámaras de Ventaneando: “Muchas gracias por acompañarnos en un momento tan difícil para la familia, les agradecemos mucho”. Durante toda la ceremonia Camila estuvo muy al pendiente de sus hijos para quienes es evidente que la partida de su abuelo fue algo muy doloroso. También la vimos realizar una guardia de honor y antes de tomar su asiento, aprovechó para darle un abrazo a su exesposo, con quien tiene una relación muy buena desde que se separaron. En redes sociales, la actriz compartió una historia del homenaje que acompañó de la frase: “Hasta pronto Alejandro Luna”.