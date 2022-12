Diego Luna rompe el silencio: 'Despedimos a mi padre de la forma más íntima posible'

Después de un par de días de silencio, Diego Luna hizo referencia en redes sociales al lamentable fallecimiento de su padre, el maestro Alejandro Luna, destacado escenógrafo y arquitecto que marcó a toda una generación teatral con su talento. En ese sentido, Diego compartió con sus seguidores el anuncio de que el día de mañana, 16 de diciembre, las puertas del Palacio de Bellas Artes se abrirán al medio día para rendir un homenaje póstumo a su padre a quien, según informó, su familia despidió el día de ayer en una íntima ceremonia; sin embargo, debido a la relevancia de su obra en el mundo de las artes en nuestro país, también quiere que sea despedido por todos aquellos que lo admiraron.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de un tuit, el actor mexicano dio a conocer algunos detalles del último adiós de su papá: “Ayer despedimos a mi padre de la forma más íntima posible, mañana viernes queremos hacerlo con la familia que él escogió. Agradecemos la oportunidad de darle un aplauso más en el Palacio de Bellas Artes con toda la gente que lo quiere. Nos vemos ahí a las 12”, se lee en el mensaje escrito por Diego. Además, incluyó el anuncio oficial donde se lee: “El maestro Alejandro Luna, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2001 recibirá un homenaje de cenizas presentes, en el @PalacioOficial, el próximo viernes 16 de diciembre a las 12 horas, al que convocan su familia, a través de su hijo @Diegoluna_, la @Cultura_mx y el INBAL”.

VER GALERÍA

Para el gremio teatral, las enseñanzas de Alejandro Luna son invaluables, pues además de su talento como creador, fue la mente maestra detrás de toda una generación de escenógrafos. Sobre su trabajo en las aulas, el artista comentó durante una sincera entrevista para Tv Unam: “Ser maestro es comprometerte por un año, dos años, a ir martes, jueves, lunes o miércoles a dar una clase, no podía estar más alejado yo de esa idea. Pero, por otro lado, encontré que para aprender necesitas dar clases, necesitas transmitir lo que sabes y necesitas documentar, darle forma y coherencia a lo que aprendes, para poderlo enseñar. Yo di clases en la escuela de Bellas Artes había gente muy interesante, había pintores, directores, que se interesaban en tomar la clase de escenografía”.

Tras ser despedido de manera íntima por su familia, ahora, don Alejandro Luna recibirá este merecido homenaje póstumo en Bellas Artes donde también estará cobijado por su hijo Diego, tal como ocurrió en diciembre de 2018, cuando el actor lo acompañó a recibir un reconocimiento por parte de la Asociación de Arquitectos: “Nos vemos mucho, nos queremos mucho, no puede estar en los premios que le dieron en Los Metro, pero estoy aquí; en un premio de arquitectos que vale mucho para él que lo reconozca el gremio, entonces, me da mucho orgullo”, comentó en aquella ocasión Diego al programa Hoy. Con el mismo orgullo que Diego habló de su padre frente a las cámaras, don Alejandro también comentó sobre el trabajo que más le gustaba de su hijo: “Siempre me ha gustado mucho lo último que hace, lo que está haciendo todavía no se anuncia y no lo puedo adelantar”, comentó divertido.

VER GALERÍA

Diego y su nominación los Globos de Oro

En aquel momento, don Alejandro Luna se refería a la filmando la cinta Rogue One, película que marcó el ingreso de Diego al universo de Star Wars donde continúa cosechando éxitos. En ese sentido, sólo un día antes de la muerte de su papá, se dio a conocer la nominación del mexicano a los Globos de Oro en la categoría de Mejor Actor de Serie por su trabajo en Andor. Tras el anuncio de su nominación, el actor se mostró conmovido por el mensaje que su mejor amigo, Gael García, le dedicó en Twitter, por lo que también lo compartió en sus redes: “Aquí pa festejar a mi carnalote @Diegoluna_de tantas batallas por su nominación a los Globos de Oro. ¡Te quiero mucho hermano mío! Abrazos y fanfarrias hasta esa galaxia que queda lejos, lejos @Andorfficial”.