Con una sorpresa de Galilea Montijo, Tania Rincón celebra su cumpleaños en Qatar

En la recta final del Mundial de Qatar 2022, Tania Rincón celebra este 15 de diciembre su cumpleaños número 36, una fecha en la que, a la distancia, varios de sus seres queridos la festejaron enviándole hasta aquella latitud felicitaciones a través de redes sociales. Emocionada por el cariño que ha recibido este día, la conductora ha estado compartiendo en su perfil de Instagram algunos de los mensajes más especiales que recibió, como el video que compartió en sus historias Andrea Legarreta donde aparece cantándole Las Mañanitas o el clip en el que Julián Gil le entrega el pastel que, por encargo de Galilea Montijo, le compró para que soplara las velitas este año.

Desde las primeras horas de este jueves, Tania Rincón estuvo recibiendo varias felicitaciones que la conmovieron; sin embargo, el detalle que robó su corazón fue el pastel que Galilea Montijo y Bernardo Moreno le hicieron llegar hasta Qatar. La conductora y el maquillista eligieron como cómplice para esta sorpresa a Julián Gil quien se encuentra allá trabajando con el equipo de TUDN, al que también pertenece Tania. Aprovechando la cercanía, le pidieron al actor que comprara un pastel y que se lo hiciera llegar a la cumpleañera quien no daba crédito de este gesto tan especial que tuvieron con ella sus amigos de Hoy: “Bueno, este pastel te lo envió Galilea y Berni, te lo enviaron desde México directamente”, comentó Gil en una de sus historias.

Para dar constancia de que el regalo fue entregado, Julián compartió la reacción de Tania Rincón quien aparece muy feliz sosteniendo el pastel: “¡Qué bonito! Los quiero, Berni y Gali”, comenta la cumpleañera en este clip. Emocionada por el mensaje de Tania, Galilea retomó este video en su cuenta de Instagram y escribió: “Es que te amamos @Taniarin. ¡Ya regresa!”, a lo que Rincón le respondió: “Mi Gali preciosa, te adoro, ya casi regreso. Mil gracias por este detallazo”. Por su parte, Bernardo Moreno, el estilista de las estrellas, agradeció en su cuenta a Julián por hacer posible esta sorpresa: “Gracias mi consentido @Juliangil por ser nuestro cómplice y ayudarnos a festejar a nuestra muñeca @Taniaron te amamos con harto corazón @Galileamontijo y yo”.

Sorprendida por el gesto de sus compañeros de Hoy, Tania les escribió a Galilea y a Bernardo, en otra historia: “Muchísimas gracias por hacerse presente de una manera tan especial. Los quiero”. Además del detalle que Galilea le hizo llegar hasta Qatar, desde el foro de Hoy, Andrea Legarreta y Gali le grabaron un video en el que aparecen entonando Las Mañanitas: “Te amamos y te extrañamos”, le escribió. Conmovida por esta muestra de cariño por parte de las presentadoras, Tania le respondió con un: “Las adoro y las extraño muchísimo”. En esta especial fecha, Tania también recibió la felicitación de varios excompañeros del programa Venga la Alegría, como el chef Mariano Sandoval, El Capi Pérez y Sergio Sepúlveda.

Muy agradecida por ser parte de Hoy

En agosto pasado, cuando Tania Rincón engalanó la portada digital de Hola.com México nos reveló que ser parte del matutino de Las Estrellas es un sueño hecho realidad: “Regresar a Hoy era como un flashback a 19 años, a emocionarme cuando vi a Andrea Legarreta, a Galilea Montijo, y decía, ‘Yo algún día quiero estar ahí, donde están Gali y Andrea’”, nos confesó. En aquella sincera charla, Tania reconoció que formar parte de esteprograma es muy especial para ella: “Estoy a punto de cumplir un año, me siento súper contenta, me siento de verdad súper privilegiada de ahora poder estar todos los días (…) la verdad, no tiene precio y no tengo con qué pagar esta oportunidad que estoy teniendo en Hoy”, puntualizó.