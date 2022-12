Vadhir Derbez recuerda cómo se sentía en su relación más tóxica: ‘Eran migajitas de amor’

De la misma forma en la que Aislinn Derbez ha invitado a sus amigos a conversar con ella en su podcast, La magia del caos, durante el episodio más reciente, la actriz invitó a su hermano Vadhir a conversar sobre cómo están llevando ambos la soltería. Después de disfrutar juntos de la experiencia inolvidable que resultó su paso por Burning Man, los hermanos han compartido mucho tiempo juntos, más ahora que ninguno de los dos tiene pareja. En ese sentido, la primogénita de Eugenio Derbez quiso saber cómo ha estado manejando su hermano esta etapa en la que está en un proceso de autoconocimiento a través de terapia: “Estoy realmente dándome cuenta de tantos vacíos, maneras de amar y patrones, súper de la fregada”, confesó.

En ese sentido, Vadhir reconoció que se encuentra aprendiendo a estar solo pues, gracias a la terapia se ha dado cuenta que, en muchas ocasiones, estuvo en relaciones tóxicas debido a la forma en la que estaba acostumbrado a amar: “Me cae el 20 del gran cliché de: ‘Quiérete tú primero’, es entender tus vacíos, las maneras en las que estás un poquito roto, aprender a sanarte, primero, sino vas a entrar a amar a otras personas o generar amistades, desde un lugar de vacío”, explicó el también actor. Los hermanos Derbez, reconocieron que para ambos sus parejas siempre han sido prioridad: “Tanto tú, como yo, somos de relaciones, entonces, el peso que tiene en nuestra vida una relación de pareja siento que es muy grande”, explicó Vadhir.

El actor admitió que, en el pasado, se involucró en un noviazgo en el que estaba dando demasiado para obtener un poco de atención: “Me pasó que sí tuve una relación en la que justamente por esta falta de amor hacia mí, de respeto y esta necesidad de sentirme amado, querido, visto (…) yo decía, ¿cómo lo arreglo para que me quieras, me aceptes y volvamos a sentir eso que me diste al principio? Es muy fuerte eso, porque es donde este amor propio entra para entender que tú no puedes cambiar a la gente, que si esa persona no te está queriendo, por más que le muevas no va a suceder. Porque lo único que yo compraba con eso eran migajitas de amor, donde había momentos que la pasábamos increíble, que estábamos bien y para mí eso era como: ‘Wow, ya, ya me quiere!’”, reconoció.

¿Cómo se siente una relación tóxica?

Cuando Aislinn quiso saber cómo se sentía Vadhir al término de esta relación que no estaba siendo sana para él, dijo: “Este sentimiento de levantarte en la mañana, abrir los ojos y voltear al otro lado de la cama y esperar a que la otra persona esté ahí y entender que ya no va a estar, sentir esa ansiedad que viene desde el estómago que dices: ‘No me quiero levantar de la cama’, como que entras en depresión, te paralizas”, confesó. El actor recordó que este tipo de sensaciones únicamente las ha experimentado cuando se relaciona desde sus vacíos emocionales: “Me he dado cuenta que en las relaciones más tóxicas que se generaron estas dinámicas que son horribles es cuando más siento, cuando terminamos, que me voy a morir y que me están desgarrando la vida”.

Para Vadhir ir a terapia ha sido muy sanador, sobre todo porque le abrió un mundo en el que amar desde otra visión sí existe: “Me he condicionado a que esa es mi manera de vivir y de recibir y dar amor, el reto ahora es cómo cambio eso, cómo dejo de ser esta víctima de la situación en la que crecí y yo cómo encuentro mi propio camino y mi nueva manera de hacer las cosas”, explicó. Más sincero que nunca, reconoció que ha sido muy valioso entender por qué se siente de esta manera: “De repente acaba la sesión y me pongo a llorar diciendo: ‘Qué horror lo roto y los lugares que no veía'''. Por último, Vadhir admitió que, de no haber experimentado una relación tóxica, no hubiera detectado que estaba mal: “Tienes que pasar por el dolor”, añadió.