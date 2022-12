Marina de Tavira dedica emotivo mensaje de despedida a don Alejandro Luna, papá de Diego Luna

A un par de días de que se confirmara el lamentable fallecimiento del reconocido arquitecto y escenógrafo mexicano, Alejandro Luna Ledesma, papá de Diego Luna, esta mañana, Marina de Tavira, novia del actor, le dedicó un emotivo mensaje de despedida en redes sociales que acompañó de una imagen que ella le tomó al que, en los últimos años, fue su suegro. Fue el martes 13 de diciembre cuando, a través de un comunicado emitido por la Secretaría de Cultura se confirmó la noticia de la muerte del destacado creador escénico a la edad de 83 años. Hasta el momento su hijo no ha realizado ningún tipo de declaración al respecto, de acuerdo con información del programa Ventaneando, el actor se encuentra en Estados Unidos grabando la segunda temporada de la exitosa serie Andor.

Sumándose al luto de la comunidad artística, ante la muerte de don Alejandro Luna, Marina de Tavira lo recordó en su feed de Instagram con una imagen donde lo captó en el lugar donde hizo historia, el escenario: “Le tomé esta foto a Alejandro Luna en un ensayo en el Teatro Santa Catarina, hace algunos años. Se fue un artista indispensable y una persona muy, muy querida. Sobrevive en la memoria de los infinitos mundos inefables, creados sobre el escenario. Ese otro lugar imborrable donde ahora permanece, permanece, permanece”, escribió la pareja sentimental de Diego Luna con quien la actriz inició una relación en el otoño del 2019.

Marina de Tavira no ha sido la única famosa en reaccionar a la triste noticia de la partida de don Alejandro Luna. Durante la alfombra roja del estreno de la cinta, Mi suegra me odia, Itatí Cantoral, se enteró del sensible fallecimiento de quien calificó, la persona más importante del teatro en México: “Uno de los mejores escenógrafos que ha tenido este país, un artista impecable, impresionante, es una cosa terrible, me acabo de enterar por ustedes. Todos los teatros que están en Guadalajara, todos son hechos por él, es un creador, una persona magnífica, no hay una gente más reconocida en el teatro más que el señor”, comentó. Por último, reveló que tenían planes de colaborar en una puesta en el 2023: “El próximo año iba a trabajar en una obra en la que me iba a hacer el honor de hacer una escenografía. Lo lamento, mucho, de verdad lo lamento mucho”.

En los últimos años, el maestro Alejandro Luna recibió varios premios por su impecable trayectoria teatral como la presea del Festival Internacional Cervantino o la medalla Bellas Artes que recibió en 2016. En 2018 se convirtió en el gran protagonista de la entrega de los Premios Metro donde recibió el galardón a la Trayectoria donde, mostrando un poco de su gran sentido del humor, dijo: “Este premio lo agradezco muchísimo, porque me lo da la comunidad de teatro. Decía que era para personas que tuvieran más de 30 años de experiencia, yo tengo 60, entonces, quise dos, me dijeron que no, que eran 30 o más, entonces dije: ‘¿Puedo entrar el año que entra?’, me dijeron que no, parece que tengo que esperar otros 30 años. Muchas gracias”.

Diego, el más orgulloso de su papá

Fue en diciembre de ese mismo año, cuando Diego Luna acompañó a su papá a recibir un reconocimiento por parte del Consejo de Arquitectura, evento que el actor aprovechó para hablar de la gran trayectoria de su padre: “Estoy feliz de estar aquí y compartir esto con él, estoy muy orgulloso de lo que le está pasando, lo están celebrando por todos lados y lo está disfrutando mucho y me da gusto acompañarlo. Nos vemos mucho, nos queremos mucho y nos procuramos mucho”, comentó en entrevista para Hoy. En febrero de 2020, Diego utilizó su cuenta de Instagram para agradecer al gremio teatral por el homenaje que recibió su talentoso padre: “Gracias a @Teatroelmilagro por el emotivo homenaje que le hicieron a mi padre. Festejar su trabajo y legado, rodeados de tanta familia de teatro, resultó hermoso. Nada como ser hijo de este hombre maravilloso y festejar su talento de forma tan amorosa. ¡Felicidades papá!”, se lee en su feed de Instagram.