Itatí Cantoral habla de su relación con Mayrín Villanueva: ‘Es un ser humano increíble’

Así como ayer veíamos a Mayrín Villanueva y a su hija Romiza Poza apoyando a uno de los hijos de Eduardo Santamarina durante la presentación de su proyecto de fin de curso, en Nueva York, desde México, Itatí Cantoral, mamá del joven, habló maravillas de la actriz con quien tiene una gran relación de respeto desde que se convirtió en esposa del papá de sus hijos. Dando lecciones de cordialidad y poniendo el ejemplo de cómo es la dinámica de una gran familia compuesta, la actriz reconoció durante la premier de la cinta Mi suegra me odia, que ella le tiene un gran cariño a Mayrín con quien sus tres hijos, incluida María Itatí, conviven mucho.

Durante esta premier, Itatí habló de lo bien que se lleva con la actual pareja de su exmarido: “Yo respeto muchísimo la relación de Eduardo Santamarina, además de que tienen muchísimos años de casados y vuelvo a lo mismo, le tocó muy buena suerte, no sé qué hubiera pasado si Eduardo se hubiera casado con una mujer que maltratara a mis hijos”, explicó la actriz a las cámaras de Venga la Alegría. Las familias se llevan tan bien, que sus hijas menores creen que tienen un parentesco consanguíneo: “Mayrín es un ser humano increíble y Julia es mi fascinación, María Itatí es su mejor amiga y además dicen: ‘Nosotros como somos medias hermanas’, ya nunca le he confesado que no son, no digan nada, pero jura que también es su hermana Julia”.

Por otra parte, durante este encuentro con la prensa, Itatí también habló de cómo ha sido para ella el proceso de ver a sus hijos mayores crecer y convertirse en adultos. Según confesó, sí ha estado lidiando con el síndrome de El nido vacío, un proceso que ocurre cuando los hijos se van de casa: “Todavía lo estoy sufriendo, se los juro, quiero comprar hasta un libro y todo. Como que uno no se da cuenta cuando los hijos crecen, este mito de: ‘Siempre los veo como niños’, es real. Es una decisión difícil. Todas las etapas son hermosas de la maternidad, tener hijos grandes es hermoso también, pero obviamente sí hay un desprendimiento cuando ya te vuelves un adulto y a mí, como madre, lo sigo sintiendo”, comentó en entrevista con TvNotas.

A pesar de que dos de sus hijos ya han comenzado a labrar su propio camino, en casa todavía tiene a su hija menor, María Itatí quien es su inseparable: “Gracias a Dios y a Carlos Cruz que tuve esta hija maravillosa, todavía tengo una hija de 14 años que es lo máximo, todavía me puedo pelear y toda la cosa, ordenar, la tengo en mi control”, añadió. A propósito del tema de la película, cuando le preguntaron cómo era en su papel de suegra, se sinceró sobre su relación con la novia de su hijo Roberto: “Tengo una nuera que se llama Zaire Renata, que la quiero mucho, muchísimo, le mando un saludo muy grande y he tenido una suerte muy grande, hasta hoy, porque me llevo muy bien con ella. Yo soy excelente (suegra). Yo intento todos los días ser muy buena. Amo muchísimo a la novia de mi hijo”, puntualizó.

¿Qué están tramando Itatí y Thalía?

Después de que hace unas semanas, Itatí Cantoral y Thalía causaron revuelo en las redes sociales por su reencuentro en Nueva York, la actriz contó qué se traen entre manos: “Estamos cocinando chicos, esperando a que se haga, película, sería algo muy padre, su marido está entusiasmado y ella también, obviamente, tiene muchísimos proyectos y ojalá se nos dé, porque yo la quiero mucho. Yo amaría trabajar con Thalía, además es una estrella que yo admiro mucho, es una cantante que yo admiro mucho, una compositora, la quiero desde hace muchísimos años, entonces, sí tengo mucha buena vibra y mucha emoción, yo creo que si volvemos a trabajar juntas, a la gente le gustaría mucho, ojalá”, comentó Itatí para los micrófonos del programa Hoy.