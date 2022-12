La especial razón detrás del viaje familiar de Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina a La Gran Manzana

Desde que Mayrín Villanueva y Eduardo Santamarina decidieron comenzar a escribir su vida juntos, hace más de 13 años, los actores conformaron una familia con la que, hasta ahora, dan lecciones de unidad. De la misma forma en la que, hace unas semanas, él acompañó a Mayrín y a la hija de ambos, Julia, a disfrutar de unas vacaciones por Europa en las que se reencontraron de Romina Poza, primogénita de la actriz, ahora, tocó el turno de apoyar a uno de los hijos del actor, se trata de Eduardo, uno de los gemelos que procreó durante su matrimonio con Itatí Cantoral y a quien fueron a apoyar hasta Nueva York en la presentación de su proyecto de fin de curso, en la universidad de artes en la que está estudiando el joven quien se está preparando de manera profesional para continuar con el legado actoral de sus padres.

A través de redes sociales, varios miembros de la familia Santamarina Villanueva han estado compartiendo imágenes de su visita a La Gran Manzana hasta donde viajaron para cobijar al joven. Además de Julia y Romina Poza, la pareja estuvo acompañada de Roberto, el gemelo de Eduardo, quien incluso viajó acompañado de su novia, Zaire Renata. El gran ausente, en esta ocasión, fue Sebastián Poza, hijo de Mayrín Villanueva quien, como Eduardo, también ha comenzado a escribir sus primeras memorias como actor y se encuentra trabajando en nuestro país, razón que le impidió unirse al clan para aplaudir el trabajo actoral del hijo de Eduardo Santamarina quien, en su perfil de Instagram, compartió imágenes de lo especial que fue para él estar cobijado por su familia en este momento.

Fue Romina Poza quien compartió en su cuenta de Instagram, la razón detrás de la visita de la familia a Nueva York, ciudad que han estado disfrutando al máximo: “Venimos a la Universidad de @Eduardohc_ a ver su proyecto final del semestre (¡Y vaya que lo hizo muy bonito!)”, escribió la joven actriz y modelo sobre una historia con una foto de la majestuosa vista de la gran manzana. Romina etiquetó a Eduardo quien, además de retomar esta foto en su cuenta de su perfil, también compartió una imagen de toda la familia, al término de su presentación. En esta ocasión, Eduardo no puedo contar con la presencia de su mamá, Itatí Cantoral y de su hermanita María Itatí, quienes pasaron varias semanas en Nueva York con él; sin embargo, debido a que la actriz comenzó con la promoción de su nueva cinta Mi suegra me odia, tuvo que regresar a México para cumplir con este compromiso.

Un ejemplo de familia compuesta

Hace unas semanas, Mayrín Villanueva abrió su corazón durante una sincera entrevista para el programa Hoy donde habló del gran momento que está viviendo al lado de su marido, Eduardo Santamarina con quien, en febrero pasado, celebró 13 años de feliz matrimonio: “Maravillosamente bien, me siento muy afortunada y hasta el día de hoy, todo muy bien”. La actriz también se animó a hablar de la relación que sostiene con Itatí Cantoral, mamá de los hijos mayores de Eduardo a quien le agradeció por permitirle compartir con sus gemelos: “La verdad es que a nosotros no nos tocó en ese año, no tenemos nada que nos ponga nada malo, al revés, me hace favor de compartir a sus hijos que son lo máximo, los educaron que, qué impresión”, explicó.

Además, Mayrín habló de la gran amistad que surgió entre Julia, la hija que procreó con Eduardo Santamarina y María Itatí, hija menor de Itatí Cantoral: “Nuestras hijas, se llevan muy bien, entonces, Itatí, muchas veces se la lleva con ella, nosotros nos llevamos a María Itatí también, se adoran las niñas como si fueran hermanas, entonces, la verdad son niños muy sanos, muy lindos, muy queridos y comparten hermanos y nosotros también nos compartimos”, comentó la actriz respecto a la familia compuesta que han construido en su versión de los tuyos, los míos y los nuestros.