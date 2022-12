Aracely Arámbula recuerda a su papá en una fecha muy especial: ‘Extraño demasiado tus abrazos y besos’

Para Aracely Arámbula el 12 de diciembre es una fecha muy especial pues, como devota a la Virgen de Guadalupe, este día siempre está dedicado a ella. En ese sentido, la actriz aprovechó para honrar la memoria de su papá, don Manuel Arámbula, y con una serie de fotos y un video de la ocasión en la que sus padres la acompañaron a cantarle a la Guadalupana, la actriz hizo referencia a la partida de su papá en redes sociales. A unos días de que se cumplan 5 meses del sensible fallecimiento de su padre, la cantante lo recordó a través de este material audiovisual que le trae grandes recuerdos a su lado. Además, le escribió un emotivo mensaje en el que explicó por qué se tomó este tiempo para compartir con su comunidad virtual su sentir ante la pérdida de su papá, con quien tenía una relación muy especial.

Fue hasta hoy que Aracely encontró las fuerzas para compartir con sus seguidores imágenes con las que recordó a su papá: “Hoy es un día tan hermoso y especial, quiero compartirles este video que me hace vibrar el corazón. Ya van a ser 5 meses de tu partida papá y mi corazón no había podido compartir mi sentir, porque ha sido un tiempo muy difícil donde he aprendido muchas cosas, no dejas de enseñarme cada día de tu mano, con la fuerza del amor. Hoy quiero honrar tu vida y darte gracias como todos los días por tanto amor y tantas bendiciones vividas, no me faltó decirte nada, sólo extraño demasiado tus abrazos y tus besos”, escribió en la primera parte de su mensaje.

La actriz y cantante explicó por qué ha preferido vivir este duelo en privado: “Toda una vida protegida y llena de tu amor que hoy, a 3 días de cumplir 5 meses de tu partida, apenas puedo decirles a todos ustedes mi Arafamilia bella, gracias por sus mensajes de aliento, de cariño y apoyo han sido muy importantes para darle fuerza a mi corazón. Días buenos, días tristes, días que duelen, pero tomando lo mejor de cada momento vivido que han sido muchos. Sólo quiero decir gracias a mi padre que sigue siendo el mejor que Dios me pudo regalar. El mejor padre y abuelo, gracias siempre, aquí te veo cada vez que te extraño, en este bellísimo video donde me acompañaron, mi mamá y tú, a cantarle a la nuestra Virgencita y donde te puedo seguir abrazando fuertemente con mi alma”, se lee en otra parte de este mensaje en el que también agregó una foto con sus papás en la Basílica de Guadalupe.

Por último, Aracely recordó el consejo que siempre le dio su padre y con el que ha logrado siempre salir adelante, además de agradecerle por su amor a nombre de toda su familia, incluidos sus hijos Miguel y Daniel quienes, de acuerdo con ella, veían a don Manuel Arámbula como un padre: “Gracias, cada día celebramos tu vida eterna papá. Te amamos, Coquito, Leo, Meny, Leito, Isela, Migue, Dany y yo. Siempre te veo con ese gusto cómo estás en la foto final de este post, así, diciéndome: ‘Todo está bien, a echarle ganas’”, se lee en la parte final de este mensaje con el que la cantante provocó la reacción de más de 14 mil de sus seguidores que le mostraron su apoyo.

La serenata a la Virgen más especial

Por primera ocasión, este año, Aracely Arámbula acudió a la Basílica de Guadalupe a cantarle a La Virgen, sin la presencia de su padre, a quien le dedicó esta serenata, así lo comentó antes de su entrañable presentación: "La Virgen de Guadalupe es muy especial, la llevo en mi corazón y todo el tiempo está presente. Esta vez vine a cantarle y a pedirle que le diera un abrazo grande a mi padre”. Aracely entonó el tema Oye mi oración que en una de sus estrofas reza: “Ruego ante tu altar que des un abrazo a mi padre que hoy a tu lado está”. Aracely acudió a La Villa en compañía de su mamá, doña Socorro Jaques, a quien también le dedicó una parte de esta canción: “Que a mi madre cuides y me le des salud, porque ella siempre cuidó de mí, ella me enseñó a rezarte así con todo el fervor que hoy traigo hasta ti”, se le escuchó cantar.