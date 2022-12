Yordi Rosado abre su corazón y en una sincera entrevista recuerda el capítulo más triste de su vida

Por primera ocasión desde que comenzó su exitoso canal de entrevistas, Yordi Rosado se convirtió en el protagonista del último estreno en su canal de Youtube. Para abrir su corazón con sus suscriptores, el conductor cambió el lugar e invitó a la periodista Adela Micha para que fuera ella quien hiciera las preguntas. Como hace con sus invitados, esta charla estuvo amenizada con una bebida de su agrado que, en su caso, fue tequila. Dando lecciones de sinceridad, el presentador se abrió de capa y compartió los pasajes más difíciles de su vida, entre el que destaca, la enfermedad de su papá quien durante más de 3 décadas luchó con el alcoholismo, razón por la que él bebe con mucha medida, de hecho, confesó que tomó su primera cerveza en la vida a la edad de 21 años: “Tiene una razón de ser, mi papá era alcohólico y me daba miedo el alcohol”, explicó.

Durante esta conversación, Yordi habló de cómo fue lidiar en su niñez con la enfermedad de su papá quien, debido a su estilo de vida dormía en la misma habitación que él, por lo que desde muy joven comenzó a tomar un rol muy protector con él: “Mi pesadilla era que un día, yo como hombre de la casa, ir y tener que abrir el refrigerador en la morgue e identificar su cuerpo”, confesó. Yordi admitió que, cuando su papá no llegaba a casa, él tenía una dinámica en la escuela para estar seguro de que todo estaba bien en su casa: “Me acuerdo, al otro día levantarme temprano, todavía iba en la primaria, quinto o sexto de primaria, y a la hora del regreso, mi rollo era ir a la dirección para poder llamar a mi casa para preguntarle a mi mamá si ya había llegado, saber que estaba vivo y quedarme tranquilo”, recordó.

Con los años, la familia de Yordi fue adaptándose a la condición de su papá y con el tiempo se enfrentaron a otro problema: la salud de su mamá quien, a consecuencia del cigarro fue diagnosticada con una enfermedad incurable: “Nos dijeron, su mamá tiene enfisema pulmonar y va a morir en máximo un año. Yo tenía unos 21 años y mi hermana 18”, recordó el conductor. A pesar del pronóstico, su mamá les regaló varios años más: “Duró mucho más, pero nosotros sí creímos lo del año, fue muy difícil despedirnos, hablar de cosas serias, llorar con ella. Duró 8 años más. Fue lindísimo tenerla 8 años más, pero fue muy duro verla sufrir 8 años más”, comentó visiblemente emocionado. Con la muerte de su mamá, la familia continuó lidiando con la enfermedad de su papá que, por ese tiempo, se agudizó: “Mi mamá falleció, mi papá siguió tomando, yo ya trabajando en Televisa. Un día, me hablan mis vecinos y me dicen: ‘Necesitamos que vengas para acá, es que tu papá está actuando muy extraño’ y me dicen que está hablando solo”.

El momento más difícil de su vida

Debido a que su papá comenzó a presentar alteraciones en su conducta, el conductor quien para esa época ya triunfaba en Otro Rollo, se enfrentó a un nuevo diagnóstico que fue devastador para toda la familia quien, tras aquel episodio de alucinaciones lo llevaron a una de las clínicas de rehabilitación en la que había estado, donde le revelaron cuál era el problema: “Me explican viendo la tomografía: ‘Son las neuronas que están muertas por el alcohol, son 35 años de tomar, las neuronas ya no se comunican y por eso tu papá tiene problemas con la memoria a corto plazo, lagunas mentales, porque ya se deshizo esa parte del cerebro''', recordó con dolor. Lo peor estaba por venir debido al tratamiento que debía llevar, con el cuál: “Me dicen: ‘Lamentablemente su papá, por el alcohol ya tiene un daño cerebral muy grande y ya no puede estar aquí. Tiene que ir a un psiquiátrico’. Fue el peor momento de mi vida”, reconoció Yordi.

Para Yordi y su hermana fue muy fuerte internarlo en un hospital psiquiátrico, sin duda, el recuerdo más duro que tiene Yordi quien, al contarlo no pudo evitar las lágrimas: “Entran los enfermeros, nunca en mi vida lo vi tan fuerte, ellos traían la camisa de fuerza, es lo más doloroso que puedes ver en una persona que amas tanto, porque a pesar de que mi hermana y yo nos sentíamos muy abandonados por el alcohol, ya habíamos entendido que era una enfermedad, entonces no estaba fácil. Le ponen la camisa, lo van a subir a la camioneta y veo su cara diciéndome: ‘Mi amor, ayúdame’ y le digo: ‘Papi no puedo, por favor entiéndenos’. Ha sido de los momentos más duros de mi vida”, comentó visiblemente conmovido. Tras 4 meses de tratamiento, el papá de Yordi salió de esta clínica de salud mental y venció al alcoholismo; sin embargo, el tiempo con sus hijos fue poco: “Falleció 6 meses después, tranquilo, en su cama, dormido. Yo en uno de mis libros pongo que el 95% de las cosas que te preocupan jamás van a pasar y yo toda mi vida pensé que lo iba a encontrar en la esquina, en la morgue, en el hospital y él se murió en su cama, dormido”, compartió sincero el conductor.