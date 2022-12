Pati Chapoy revela si volvería a trabajar con Atala Sarmiento

Como parte de su debut como youtuber en su canal, Pati Chapoy realizó un video en vivo donde sus suscriptores le hicieron varias preguntas que la titular de Ventaneando respondió sin empacho. Apoyada por Rosario Murrieta, su también colaboradora en la televisión, quien le fue leyendo los cuestionamientos del público, entre las inquietudes destacó el saber a qué conductor de la emisión ha recibido el peor regaño por parte de Pati, a quién elegiría como sucesor, a qué conductor es su preferido y a quien regresaría a la sala del programa de espectáculos. Con la transparencia que prometió al abrir este nuevo espacio de internet, Pati respondió a todo.

Una de las preguntas que más revuelo provocó en el chat en vivo, fue saber a qué excolaborador regresaría al legendario programa de espectáculos. Para sorpresa de quienes estaban conectados el primer nombre que mencionó Pati fue Atala Sarmiento quien reconoce, es muy talentosa: “Todas las personas que han pasado han sido muy valiosas Atala Sarmiento, por ejemplo, La Boris, que sería padrísimo, Ricardo Casares, también, pero es natural que quien haya seguido su camino y eso no lo podemos evitar”, comentó. Recordó cuando la hermana de Rafa Sarmiento participó en el 25 aniversario del programa: “La única que no estuvo en el foro, porque estaba en España, fue Atala Sarmiento”, dijo, aunque después recordó que Martha Figueroa e Inés Gómez Mont, también se conectaron vía Zoom. Al finalizar Murrieta le volvió a preguntar si volvería a trabajar con los antes mencionados, incluida Atala, y dijo convencida: “Sí”.

En esta sincera charla, Pati también reveló, sin empacho, quién es su conductor preferido, aunque aclaró que su respuesta iba encaminada más en el terreno personal que en el laboral: “Sería muy tonto de mi parte decir que tengo uno, las personas que trabajan alrededor de Ventaneando, que somos un grupo de 40 personas, cada uno es muy importante, yo te admiro a ti, Rosario, por algo, a La Choco, a Daniel, a Pedrito. Pero si se trata de una persona consentida, es Pedro, no estoy hablando del conductor, estoy hablando de la persona, porque Pedro es como mi hermano”, explicó sobre Pedrito quien ya es un referente en la cultura mexicana.

Con quien también volvería a trabajar, pero no en Ventaneando, sino en un programa que le encantaría crear es con Juan José Origel, Pepillo: “De los que ya no están… Origel, ya ha venido y me encantaría producirle un programa, nada más a él, con Pedro, sería una pareja maravillosa, porque se aman y se odian”, detalló. Pati también se mostró muy honesta a la hora de confesar a qué conductor se ha ganado la llamada de atención más fuerte: “El mayor regaño que he dado es a Daniel Bisogno, porque cuando entra a Ventaneando, él no tenía la delicadeza de pensar un poquito antes de decir las cosas y de pronto se iba de boca. Sí le llamé la atención, le costó mucho trabajo entenderlo, porque pasaron los años y seguía teniendo esta lucha interior”, confesó.

¿Quién podría quedarse en su lugar?

Como parte de su labor frente a Ventaneando, Pati reconoció que está el pensar en quién podría llenar sus zapatos, incluso ya tenía candidata; sin embargo, por motivos de fuerza mayor, ha tenido que empezar a pensar en alguien más: “Uno de los trabajos que tenemos en la televisión es pensar en la persona que se puede quedar en nuestro lugar, me voy a morir en cualquier momento, como cualquier persona, mientras tanto sí tenemos que cuidar a las nuevas generaciones que necesitan este espacio y efectivamente, ante de que se fuera a España, me senté con La Choco y le dije: ‘¿Tú te sentirías a gusto si te quedaras como titular de Ventaneando?’, me dijo que sí. Le digo: ‘Yo no sé cuándo me voy a retirar, me gustaría que te quedaras tú’. A los 6 meses me dice: ‘Me voy a España’, bueno, así es la vida”, contó a su nueva audiencia en la red.