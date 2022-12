La razón por la que Andrea Legarreta no fue a la develación de la figura de cera de Galilea Montijo La productora de Hoy, Andrea Rodríguez, confesó que la conductora no pudo presentarse por motivos de salud

Esta semana, Galilea Montijo vivió uno de los momentos más especiales de su carrera al develar su figura en el Museo de Cera de la Ciudad de México donde, cobijada por su esposo, Fernando Reina y su hijo, Mateo, disfrutó de la presentación de esta pieza que también contará con una réplica en su natal Guadalajara. Además de su familia, la presentadora también contó con el apoyo de varios compañeros de trabajo como la productora de Hoy, Andrea Rodríguez, Paul Stanley y sus mejores amigas, Roxana Castellanos y Claudia Troyo. La gran ausente en este evento fue Andrea Legarreta, su compañera de trabajo desde hace más de una década quien, a pesar de haber querido estar presente, por motivos de fuerza mayor, no la pudo acompañar.

Fue Andrea Rodríguez, titular del matutino, quien confesó en entrevista a Ventaneando por qué Galilea no estuvo cobijada por Legarreta: “Si te has fijado que Andrea viene afónica. La verdad es que como empezamos con una gripita, empezó Tania, luego Latin, Latin se la pasó a Emma, luego Andrea Legarreta, luego Gali, yo traigo también un poco, ya todos vimos que no es influenza, porque estamos todos vacunados, ya vimos que no es Covid, pero a algunos como que les pegó más fuerte, como en el caso de Andy y a otros, bendito Dios, como que fue muy leve”, explicó la productora de Hoy quien, de paso, habló de la gran relación que tiene las presentadoras detrás de cámaras.

Aunque en varias ocasiones, los medios de comunicación han intentado crear una rivalidad entre ellas, la realidad está muy alejada de eso pues, mantienen una relación de amistad muy cercana: “Tú las ves y se adoran, se quieren, eso no se puede mentir, al final de cuentas, cuando tú no te caes bien con alguien se nota”, puntualizó la productora. Durante esta charla, la hermana de la fallecida Magda Rodríguez adelantó que Andy Escalona está a días de debutar como mamá, una situación que compartirán en Hoy: “Este viernes tienen nuevamente otra cita con el ginecólogo y a ver qué nos dice. Yo, en cuanto sepamos, ya saben que luego, luego les vamos a avisar a todos para que sepan que llegó ya la bendición”, explicó.

Más amigas que nunca

A pesar de que Andrea Legarreta no pudo asistir a la develación de la figura de cera de Galilea, sí le dedicó unas conmovedoras palabras durante un espacio en Hoy donde se presentó una cápsula de este reconocimiento: “¡Qué preciosa! Me hubiera gustado estar ahí”, le comentó a Montijo quien dijo: “Ya lo sé, que estabas muy enferma el día de ayer y mucha gente que faltó”, haciendo referencia a que también faltó Raúl Araiza. Aprovechando que pudieron ver juntas imágenes de su figura de cera, para dedicarle unas palabras que conmovieron a Galilea hasta las lágrimas, momento en el que Andrea se paró de la mesa para abrazarla: “Te amo”, le dijo Montijo a manera de agradecimiento.

Orgullosa de haber sido testigo del crecimiento laboral de Galilea Montijo, Andrea le expresó: “Está divina, es un apapacho que te mereces, es una carrera muy linda, muy larga, de mucho compromiso, mucho trabajo, eres una mujer hermosa en todos los sentidos, bondadosa, divertida, buena madre, buena amiga, mereces eso, que la gente vaya y que te vea, porque cuánta gente quiere verte así de cerquita y no tiene la posibilidad, mi amor. ¡Disfrútalo!”, palabras que provocaron las lágrimas de Galilea quien se disculpó diciendo: “Los amo y estoy muy sensible el día de hoy”, confesó Montijo mientras se limpiaba el rostro.