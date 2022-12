Natalia Téllez lima asperezas con un exnovio: ‘Creo que he madurado’

A propósito de la época decembrina, el programa de esta semana de Netas Divinas estuvo encaminado a cómo viven las conductoras las fiestas. En ese sentido, durante una ronda de preguntas de Ángela, el personaje celestial del programa, cuestionó a Natalia Téllez: “¿Quién es la persona que menos quieres ver en esta temporada?”. Dando lecciones de cordialidad e invadida por el espíritu navideño, la presentadora reconoció que, actualmente, no tienen diferencias con nadie en su vida, incluso, confesó que los últimos meses ha tenido varias reconciliaciones, como el acercamiento con uno de sus exnovios, con quien, tras su relación, cortó comunicación por completo y con una prima con la que, en el pasado, se distanció, situación que quedó al descubierto en Netas. Natalia confesó que fue el reciente fallecimiento de su abuelita lo que la motivó a perdonar.

Con la sinceridad que la caracteriza, Natalia respondió a la pregunta de Ángela: “Yo sí creo que he madurado. No creo que haya nadie que, así de plano, no quiero ver. Siento que justo, este cierre con el que falleció mi abuela, vi mucha familia que hace tiempo no veía y se portaron tan cariñosos conmigo. Yo sí siento que en la bioserie de Natalia, estamos cerrando como toda una temporada y muy bien”. Como parte de esta nueva forma de ver la vida, Natalia confesó que, incluso, con una de sus exparejas, con la que no terminó bien, ha podido arreglar las diferencias: “Le digo a Dani que un exnovio que yo tenía ahí atorado, como que pudimos, ahorita, hacer amistad”, confesó la conductora quien este año debutó como mamá al lado de Antonio Zabala, su pareja.

Además del acercamiento con esa expareja, con la que cerró el ciclo, Natalia contó que también con su prima (con la que hace un tiempo protagonizó un momento incómodo en el programa, durante un reto de Ángela, en el que tenía que llamar a un familiar con el que estaba distanciado) ya pudo arreglar los malos entendidos: “Hasta la prima que llamó, ya la vi. Cosas que junta la abuela”, comentó divertida. Para Natalia, la partida de su abuelita fue un acontecimiento que tocó fibras muy sensibles que la ayudaron a sanar muchas cosas: “¿Ya estás en reconciliación con todo el mundo?”, le preguntó Paola Rojas, a lo que respondió: “Siento que sí, no sé si estoy mal, pero estoy coleccionando amigos. Sí creo que me cambió el chip, ahora de que murió mi abuela”, reconoció.

Un año de importantes decisiones

Con la llegada de su hija Emilia, en enero pasado, Natalia comenzó un camino de aprendizaje que, a la distancia, valora mucho debido a todas las lecciones que aprendió. Mientras escribe sus primeras memorias como mamá, la presentadora ha querido trabajar con su relación familiar, para continuar labrando su propio camino, por lo que se ha apoyado de varias terapias para conseguirlo: “Este año tomé decisiones importantes y tuve a mi bebé. Me dejaron una terapia para sanar a mis ancestros. Tuve que hacer un contrato de lealtades con mi papá”, contó. La conductora explicó por qué era muy importante para ella sanar la relación con su papá: “Me dijeron, con tu papá que está vivo, porque lo puedes trabajar en vida con él”.

A través de un escrito, Natalia transmitió todas aquellas cosas que estaba detectando en su comportamiento y no le pertenecían, un trabajo que, reconoció, removió muchos sentimientos, por lo que tuvo un valor muy significativo este ejercicio: “Salieron cosas muy dolorosas y muy fuertes. Mi papá es pintor y escultor y siento que tiene como un idealismo de ciertas cosas que no machan muy bien con la realidad, cuando quieres resultados, entonces yo escribí muchas veces, que el artista es él, el creativo es él, yo hago tele. El contrato era; uno, para tenerlo consciente y dos, romperlo”, explicó. Para la conductora llegar a la época decembrina, sin diferencias con nadie, es algo muy especial, pues desea transmitirle a su hija, este espíritu de paz.