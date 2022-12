De la mano de su novia, Juan Soler da detalles de su nuevo romance

A unos días de confirmar que sí han comenzado una relación amorosa, Paulina Mercado y Juan Soler ofrecieron más detalles sobre cómo se dio el flechazo frente a las cámaras del programa De primera mano donde revelaron que, aunque todavía no son novios de manera formal, sí han comenzado a salir en un tono romántico. Aunque hubieran preferido que la noticia se diera más adelante, el argentino reconoció que, debido a que ambos están solteros, no le ven problema a compartirlo públicamente: “Las cosas se dieron, salieron a la luz mucho antes de lo que nosotros esperábamos. Estamos en una etapa de reconocimiento, de saber cómo somos cada uno, pero se adelantaron y al no tener deudas con nadie, al tener el nacimiento de una relación bonita, muy linda, vamos a seguir investigando por esa zona”, comentó entre risas.

Por su parte, Paulina Mercado confesó que el amor los tomó por sorpresa, debido a que se conocen desde hace tiempo en un tono de amigos, por lo que esta relación únicamente se ha transformado: “¿Qué te puedo decir? Fue una sorpresa para mí, para todos. Desde luego, Juan y yo llevamos siendo amigos muchísimo tiempo, lo que ha sido fantástico para esta construcción, porque, ¿sabes qué?, te conoces desde la sombra, también desde la luz. Nos vemos desmaquillados, platicamos, lloramos, porque llevamos siendo amigos mucho tiempo y de pronto, algo surgió y nos queremos dar la oportunidad de empezar a salir”, detalló la presentadora mexicana.

Sobre el título de su relación, Paulina Mercado explicó: “No somos novios, todavía, estamos empezando a salir y apostarle a esto, porque pensamos que puede llegar a ser padrísimo”. Aunque están conociéndose desde otro ángulo, la presentadora compartió que debido a la amistad que sostienen desde hace años, ya saben muchas cosas, el uno del otro: “Ya no hay sorpresas, nos conocemos perfecto, sé lo que le gusta, lo que no, yo le da consejos, él me daba consejos, ha sido una relación muy linda y creo que tenemos una igualdad de circunstancias, somos los dos muy familiares, muy hogareños, somos papás muy obsesivos y creo que nuestra escala de valores y prioridades, creo que es muy acorde”, explicó la conductora de Sale el Sol.

La confirmación de su noviazgo

Hace unos días, dando lecciones de sinceridad, Paulina Mercado y Juan Soler le confesaron a Gustavo Adolfo Infante, durante la sección del matutino en el que trabajan, Pájaros en el alambre, confirmaron su romance: “Fíjate que sí hay algo. Creo que era importante darnos una oportunidad, sí era muy importante. No estoy de acuerdo con los tiempos que está manejando la revista, no están manejando los tiempos correctos, pero sí, estamos saliendo, ¿verdad?”, comentó el argentino al aire, mientras reconocía que debido a que están saliendo, no habían querido hacer público este acercamiento; sin embargo, están muy felices con el comienzo de esta historia de amor juntos.

Por su parte, Paulina Mercado recordó cómo fue que comenzaron a mirarse con otros ojos, más allá de la amistad: “Éramos muy amigos, lo que pasa es que inició una relación de amistad tan linda y de pronto, yo estaba sola, él estaba solo, empezamos a platicar, empezamos a coincidir y dijimos: ‘Ok, ¿salimos?’”. Debido a que la publicación que destapó su romance compartió unas imágenes de ellos en un supermercado, Gustavo Adolfo quiso saber dónde y cuándo fue su primera cita, a lo que respondieron divertidos: “Al super”. Debido a que apenas comenzaron a salir, reconocieron que no han tenido una cita como tal: “No, todavía una salida así específica, formal, como galanes, no hemos tenido, ahora sí, ¿quieres salir a cenar esta noche?”. Por último, Paulina comentó: “Todos venimos a este mundo a ser felices, sin lastimar a nadie”.