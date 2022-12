Antes de ingresar a un famoso reality show, Arturo Carmona habla de su situación sentimental

A casi una década de ingresar a la casa de Big Brother, Arturo Carmona está listo para repetir la experiencia, ahora, de la mano de Telemundo, en la nueva temporada del popular programa La Casa de los Famosos, donde volverá a exponer su vida las 24 horas, tal como lo hizo al inicio de su carrera artística. Antes de ingresar a este programa, el actor concedió una sincera entrevista a Andrea Meza y a Adamari López, durante el matutino Hoy Día, donde habló, entre otras cosas, de cuál será su estrategia para ganar, además de revelar cuál es su estado civil actualmente. Debido a que en las dos temporadas pasadas Cupido ha hecho de las suyas en la casa, las presentadoras quisieron saber si el exnovio de Aracely Arámbula podría protagonizar un romance.

Aunque el actor es muy discreto con los detalles de su vida privada, en esta ocasión quiso hacer público que su corazón está disponible: “¡Soltero!”, contestó cuando le preguntaron si tenía novia. Arturo también adelantó que será del grupo de famosos que aprovechará su estancia en la casa para mantenerse en forma, una estrategia que muchos han seguido en el pasado: “Es parte de mi vida y de mi agenda diaria, si las reglas de la casa lo permiten, cómo no, claro que voy a estar ejercitándome, porque es parte de mi vida cotidiana”, comentó cuando Adamari le preguntó si aprovechará esta plataforma para compartir las rutinas con las que mantiene su figura.

Durante esta charla, Arturo habló de las diferencias que el público podrá ver de su primera experiencia en un formato televisivo como esta a esta nueva oportunidad: “Hace 18 años fue esa experiencia, ya soy otra persona, ya soy una persona más madura en todos los sentidos”. Siempre transparente, Carmona aseguró que su estrategia será conservar su esencia: “La estrategia para mí va a hacer, ser uno mismo, como dice el programa es un reality, es la realidad de tu persona, entonces, yo creo que todo esto es, así como cambian las reglas, van cambiando las formas de ser, la estrategia dentro de la misma, ya cuando empiezas a compartir con los demás compañeros, ¿no?”, explicó.

La estrategia que planea usar

Cuando Adamari lo cuestionó sobre sus fortalezas y debilidades dentro de la casa, Arturo explicó: “Me considero una persona noble, una persona empática, una persona paciente, pero ya a estos límites de convivencia, no sé todavía cuál va a ser mi debilidad, no me gusta la injusticia, no me gustan las cosas que para mí son injustas y que puedan dañar a otras personas, entonces, esto es lo divertido y lo interesante”. Aunque su idea es mostrarse tal y como es, reconoce que, en la práctica, podrían complicarse algunas cosas: “Ya en esa atmósfera, las cosas pueden cambiar, por eso yo creo que lo ideal es ser uno mismo que la gente te conozca tal cual eres y cómo eres con las demás personas”, dijo.

Para Arturo Carmona la parte de jugar sin tener idea de cómo te está percibiendo el público es lo más divertido de este programa, donde confiar en la intuición y ser sincero, podrían ser la mejor estrategia para ganarse el voto de la audiencia: “Nominar a las personas que crees que son tu competencia o que puedan hacerte sombra, pueden hacerte ruido y puede ser injusto que los estés nominando, es una serie de sentimientos encontrados que vamos a experimentar y creo que el público, que sabemos que forma una parte muy importante de todas las estrategias y que no sabemos lo qué pasa afuera, eso es lo que me llama mucho la atención”, añadió.