Maky se sincera: ‘He pedido específicamente que cerremos ese tema’

Siempre transparente con sus seguidores, esta mañana, Maky publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en la que resaltó, una vez más, su decisión de no compartir detalles de su vida privada en redes sociales, primero, por respeto a sus hijas y porque es la fórmula que ha utilizado todos estos años para lidiar con la fama. Aunque no especificó qué la motivó a comunicarse de esta forma con sus fans, sí hizo referencia a Juan Soler, su exesposo quien, curiosamente, hace unas horas confirmó que ha iniciado una relación sentimental con su compañera de Sale el Sol, Paulina Mercado. Según lo dio a entender, algunos medios de comunicación la han estado buscando para conocer su reacción, situación que no ocurrirá, aunque sí deseó lo mejor al papá de sus hijas.

Con la sinceridad que la caracteriza, Maky comenzó diciendo: “¡Hola! Oigan, pensé mucho en hacer este video, estoy yendo a trabajar, espero no encontrarme con una cámara de Televisa, pero para mí es importante decir que mi vida no es negociable, que yo no publico mi vida, que a mí no me gusta hacer un show con mis relaciones o con mi vida, de hecho, nadie, o sólo mi círculo más muy cercano, muy cerrado, sabe cuál es mi situación sentimental y así he decidido mantenerlo, por respeto a mis hijas y porque es mi línea en la cual me gusta moverme y en la cual me siento cómoda”, puntualizó la conductora de ¡Cuéntamelo ya!, quien sí hizo mención de su exesposo.

Después de que circulara la noticia de que han quedado legalmente divorciados, Maky se refirió a su exesposo: “Respeto mucho a la gente que le gusta exhibir sus relaciones, en el caso de Juan Soler, el papá de mis hijas, es una persona que se siente bien contando su vida, pero no es mi caso, entonces, aquí se cierra ese tema. Yo le he pedido específicamente que cerremos ese tema que, aunque a veces se siente bien ir al programa de Yordi y hablar de cosas del pasado y llorar, mostrarte tal cual eres, es muy respetable, los realitys están de moda, pero yo no quiero ser parte de eso ya, entonces, nada más les digo que no es ser antipática, no es nada”. Sobre la nueva relación de su ex, dijo: “A Juan le tengo cariño, es el papá de mis hijas, la persona con quien esté me va a caer bien también, porque estoy seguro que elegirá una persona correcta para compartir sus días, su vida, sus meses, no sé, cada quien decide qué hacer con su vida”.

Maky confesó que, en estos momentos, está inmersa en lo profesional: “Yo estoy enfocada en el trabajo, enfocada en mis niñas y por supuesto que tengo una vida muy bonita, la cual me reservo para mí”, puntualizó. La argentina explicó por qué quiso hablarlo directamente con sus seguidores: “Me gusta comunicarme con ustedes a través de Instagram, para que no se mal interpreten las cosas, esto es todo lo que tengo que decir, no voy a volver a hablar del tema, llevo 4 años separada y creo que cada quien tiene el derecho de rehacer su vida y también es poner un límite y darme mi lugar y poner donde yo quiero transitar mi vida y no es en las portadas de una revista o de una manera pública”, añadió.

No habrá más comentarios

La actriz aseguró que estas serán sus últimas declaraciones respecto a este tema que ella da por cerrado, deseando lo mejor al padre de su dos hijas: “La gente con la que yo quiero hablar agarro el teléfono, les marco, les escribo, de una manera privada y con mis hijas que son a las únicas que les debo explicaciones y que son la únicas que están enteradas de todo lo que yo siento, entonces los quiero mucho y les mando un beso y aquí se acaba un tema para siempre, no me estén preguntando, no me estén llamando, no voy a dar entrevistas, que siga con su vida, le deseo que sea feliz, porque si él es feliz, mis hijas van a ser felices. Eso es todo lo que tengo para decir”, finalizó.