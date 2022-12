Daniel Arenas sobre su relación: ‘Le doy gracias a Dios por Daniella’

Como parte de las entrevistas que han estado haciendo a los nuevos conductores del matutino, Hoy día, Daniel Arenas se sentó con sus compañeras de trabajo para hablar como nunca de él. Aunque no es fan de compartir detalles de su vida privada con los medios, ha querido comenzar esta nueva etapa profesional de la manera más transparente, razón por la que abrió su corazón y habló de su relación con la exreina de belleza, Daniella Álvarez, con quien inició un noviazgo en 2021. Para el actor, este noviazgo es la más importante de su vida, razón por la que agradece a Dios por haberla puesto en su camino.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Sincero, Arenas reconoció que en este momento de su vida, entiende que compartir la vida con la persona que ama es lo más importante: “El amor es el motor de la vida, si no tenemos amor, ya sea de pareja, de familia, de amigos, compañeros de trabajo, no estamos vivos. Para mí es muy importante darle prioridad a esa vida de casa, a construir una familia. Se me está dando la oportunidad y me siento muy agradecido, muy bendecido y no me cansaré de decirlo, creo que, si no tenemos a Dios en el corazón, las cosas llegan, pero distintas”, confesó. En ese sentido, aseguró que, en su caso, la llegada de Daniella a su vida, es sin duda, el acontecimiento más especial del último año.

VER GALERÍA

Más enamorado que nunca, el actor aseguró: “Yo le doy gracias a Dios por Daniela, le doy gracias a Dios por todo lo que he aprendido con ella, por todo lo que he vivido, estoy orgullosísimo de ella”. Cuando sus compañeras conductoras le preguntaron si quiere cumplir con Daniella el sueño de formar una familia, contestó: “Claro, por supuesto, pero yo creo que esa es decisión de Dios, todo poderoso”. Mientras llega el momento de formalizar, Daniel asegura que ambos tienen la certeza de querer compartir la vida: “Somos dos seres humanos que están caminando de la mano, porque sí lo decidieron y también Dios elegirá si caminamos el resto de la vida, pero el deseo nuestro, por supuesto que es ese”, explicó.

Las compañeras de Daniel también quisieron saber qué opina la venezolana sobre su ingreso a Hoy día, donde será el único conductor masculino: “Espero que se sienta muy orgullosa”, puntualizó. En esta charla, el actor también explicó por qué no se siente un galán, de hecho, expresó por qué no le gusta este término: “Para nada, no me gusta para nada, porque tiene otro contexto”, dijo. En marzo pasado, el actor ya le había confesado a Daniella lo afortunado que se sentía a su lado: “Definitivamente amar es una decisión, pero amarte, es mi mayor bendición. Le doy gracias a Dios por nuestro encuentro sideral mágico, sagrado, imperfectamente perfecto: ‘Estaba pactado’”, le escribió en Instagram en marzo pasado.

VER GALERÍA

Daniella, tan agradecida como él

Hace un año, durante la presentación de la Fundación Daniella Álvarez con la que busca ayudar a personas con movilidad reducida. En aquella ocasión, la venezolana confesó en entrevista a ¡HOLA! Tv que estaba feliz con la relación con el actor: “Es la persona con la que me proyecto el resto de mi vida con la que quiero formar mi hogar, es el sueño más grande que tengo como mujer. Es un hombre, respetuoso, amoroso y me siento muy afortunada de que esté conmigo”. En aquella charla, el actor confesó: “Aquí lo importante es que estamos muy felices, que nos sentimos muy bendecidos, muy agradecidos con la virgen, con Dios, nos sentimos muy agradecidos. La amo y por eso la acompañó, es un ser maravilloso, es un ángel y un milagro en mi vida”, dijo.