La poderosa razón por la que Laura Flores decidió quitarse la peluca frente a las cámaras

En las últimas semanas, Laura Flores ha dado lecciones de transparencia; primero, al compartir con el público la delicada situación de salud que atraviesa su esposo, Matthew Flannery, quien se encuentra hospitalizado desde hace algunas semanas debido a una rara enfermedad congénita. Tras esta confesión, ahora, la conductora del programa de la cadena Univisión ¡Siéntese quien pueda! decidió mostrarse tal cual es y en un acto de valentía se despojó de la peluca que utiliza para salir en televisión. Sumándose a la lista de mujeres que están a favor de dejar a un lado las máscaras, la mexicana provocó la ovación de sus compañeros al dejarse ver tal como es.

Conmovida por la acción que tuvo la conductora del matutino Despierta América, Francisca Lachapel quien, al aire, decidió cortar su cabello y mostrar la textura natural del mismo: “Yo de verdad quiero hacer las paces con mi niña interior y decirle que Dios la mandó a este mundo perfecta”, comentó con la dominicana quien ha querido compartir con la audiencia de este programa la importancia de aceptarse, razón por la que, más que un cambio de look, promovió un valioso acto de amor propio que ha comenzado a tener conmovedoras reacciones.

En ese sentido, Laura Flores compartió con sus compañeros de emisión lo especial que fue para ella ver a Lachapel despojarse de la cabellera que por años mostró en la televisión, una en la que debía recurrir a varios productos para alaciarla. La dominicana quiso poner el ejemplo y aceptar su melena afro que ahora lleva con mucho orgullo: “Esta mañana, nuestra queridísima Francisca Lachapel nos dio una lección de vida, una lección que nos viene bien a todos por igual, porque ella nos dio un testimonio en donde hizo declaraciones que de verdad me conmovieron muchísimo, nos mandó un mensaje sincero y profundo”, comentó Laura Flores antes de realizar este guiño a todas las mujeres.

Como parte de la dinámica de este programa de conduce, Flores pidió a sus compañeros del panel que citaran a algún famoso que había tenido que enfrentar alguna dificultad y que finalmente la haya superado: “Esto de aceptarse tal cual debe ser llevado de una manera divina”, puntualizó. Antes de escuchar los ejemplos de los demás, la actriz comenzó llevándose las manos a la cabeza y despojándose de la larga y rubia peluca que utiliza para las grabaciones: “Como en esta vida hay que andar ligero de peso yo les voy a decir que yo he decidido”, comentó mientras ondeaba feliz la peluca y mostraba su cabello al natural. Debido a que lleva un corte muy pequeño, Laura procura siempre acudir a los llamados de televisión con alguna de sus pelucas, situación que ha decidido dejar a un lado.

Una lección de amor propio

Hace un año, Laura Flores habló sobre el tema de la aceptación y del amor propio, durante su visita al programa Netas Divinas donde compartió su testimonio sobre cómo se realizó una cirugía estética por razones que ahora sabe, no eran las correctas: “Hay otras cosas psicológicas, a mí me pasó, cuando estaba yo divorciándome Patricio tenía un año, es el segundo hijo y el último al que di a luz, porque mis otros hijos son adoptados. Yo no tenía ninguna marca, pero cuando me estoy divorciando, me empiezo a enterar de las circunstancias, me empieza a picar el orgullo, salgo corriendo con el doctor y le digo: ‘Quiero que me dejes una panza de chavita’. Me dijo: ‘No la necesitas, pero te la voy a hacer y te va a quedar una cicatriz que no tienes’ y me la hice, yo quedé muy contenta, pero reconozco que todo venía motivado por un rollo emocional. O sea, yo tenía un rollo emocional que me llevó a hacerme una Lipectomía, no era una necesidad”, confesó.