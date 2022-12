Odalys Ramírez, Gia, Santino y Rocco sorprenden a Pato Borghetti en su cumpleaños

Como cada año, el 5 de diciembre siempre es una fecha muy especial para la familia Borghetti Ramírez, debido a que es el día en que se celebra el cumpleaños del patriarca del clan, Pato Borghetti a quien el clan comenzó a consentir desde las primeras horas de este lunes. A través de Instagram Odalys Ramírez, esposa del conductor de Venga la Alegría compartió algunos detalles de cómo inició el festejo de Pato quien cumple 49 años de edad. El cumpleañero también compartió algunas imágenes de Las Mañanitas con las que lo despertaron y la tierna cartita imaginaria que le hizo su hijo menor Rocco. En este especial día también vimos a Santino, su hijo mayor, quien se unió a sus hermanitos para felicitar a su famoso papá.

Para Pato sus cumpleaños son una fecha muy especial, sobre todo desde que es papá, pues el amor de Gia, Rocco y Santino es, sin duda, su obsequio más valioso. Fue Odalys Ramírez quien compartió con sus seguidores cómo sorprendieron al cumpleañero a quien despertaron desde muy temprano, antes de que ella se fuera a trabajar al noticiero. En el clip de se ve cómo el conductor se despierta muy sonriente al ver a su esposa e hijos ingresar a su habitación con un pastelito con una vela, algunos obsequios y la emoción de su pequeño hijo Rocco quien corrió a abrazarlo: “¡Feliz vida a nuestro amor bonito!”, se lee sobre el video donde vemos a la familia felicitando a Pato quien se mostró muy conmovido con el gesto de sus seres queridos.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando Pato escuchó el mensaje de su hijo más pequeño: “Rocco leyéndole su cartita imaginaria a papá”, escribió Odalys sobre este clip donde se escucha preguntándole a Rocco: “Acá, ¿qué dice?” a lo que el niño respondió: “Te amo mucho, besitos”. Además de esta sorpresa en casa, en redes sociales, su esposa también le dedicó un emotivo mensaje en redes: “¡Feliz vida a mi amor más grandote! Un hombre leal, amoroso, generoso, chistoso, trabajador, muy talentoso y siempre ocurrente. Qué afortunada soy de tenerte a mi lado, siempre apoyándome e impulsándome. que a donde sea que llegues sumas, tú siempre sumas. Gracias por ser el mejor papá. Te amo profundamente con mi corazón y a través de la mirada de nuestros hijos. Que sea un gran año”, se lee en el feed de la también presentadora.

Conmovido por el mensaje de su esposa, Pato reconoció que, cada año, se emociona al leer la felicitación de Odalys quien en cada cumpleaños le dedica una especial felicitación en redes: “Siempre espero esas palabras tan bonitas que me decidas (No que no me las digas en persona a cada rato), espero merecerlas siempre. ¡Te amo guapa mía!”, escribió el cumpleañero en un comentario en la cuenta de Ramírez. Además del festejo en casa, en el trabajo, Pato Borghetti también se dejó consentir por sus compañeros que lo felicitaron, incluso, comentó que a su llegada a maquillaje también recibió los buenos deseos por parte de todos los integrantes del staff del matutino que conduce.

El festejo en Venga la Alegría

Una vez al aire, la producción del programa sorprendió al cumpleañero con un pastel decorado con los colores de la bandera argentina y con la figura de Messi como parte de la decoración, pues recordemos que Pato es un gran fanático del futbol y fiel admirador del futbolista. Emocionado por el gesto de sus compañeros de trabajo, Pato comentó: “Gracias por compartir conmigo, gracias por ser parte de mi familia. Siempre digo que tengo mucha suerte de poder trabajar haciendo lo que me gusta, pero si además tengo la suerte de compartirlo con ustedes y con ustedes en casa, voy a cumplir seis años en Venga la alegría. Me siento honrado, bendecido y gracias, no quiero llorar, porque le prometí a mis hijos que no iba a llorar al aire, pero a veces se hace difícil, porque compartimos tantos días a veces hasta fines de semana. Ojalá pueda honrar tanto amor que me brindan”, comentó visiblemente conmovido.