Más enamorada que nunca, Claudia Álvarez confiesa sobre Billy Rovzar: ‘Es la persona que más admiro en el mundo’

A sólo un par de semanas de haber celebrado 11 años de caminar juntos, Claudia Álvarez habló de su relación con Billy Rovzar, su esposo y padre de sus tres hijos. Durante su visita al programa conducido por Karla Díaz, Pinky Promise, la actriz se sinceró y habló como nunca de su esposo y de la gran relación que han construido juntos. Como parte de una dinámica de preguntas y respuestas, Claudia confesó qué es lo mejor de estar casada con Billy y también reconoció qué es lo que no le gusta de su esposo. Sincera, la actriz admitió que, aunque adora que su esposo sea un hombre muy trabajador, en ocasiones, es su pasión por lo que hace lo que no le gusta de él. La actriz también habló de cómo cambió su vida con su debut como mamá de Kira y cómo se ha transformado su día a día ahora que nacieron sus mellizos.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con una sonrisa, Claudia habló de lo que más le gusta de estar casada con Billy de quien, aseguró, es su principal admiradora: “Lo mejor es que lo admiro, es la personas que más admiro en el mundo, es una persona que conecta mente con alma de una forma increíble, es un hombre culto, es un hombre que todo el tiempo está estudiando, trabajando, en verdad me hace crecer a mí como persona, me tiene una paciencia de ángel y así me la puedo pasar todo el programa hablando de él, porque es verdad”. Cuando le tocó comentar qué es lo que no le gusta de su matrimonio con el productor, la actriz tuvo que pensar un momento para responder, pues no encontraba qué decir: “Lo peor de estar casa con él… no sé”, comentó sonriente.

VER GALERÍA

Después de analizarlo un momento, Claudia reconoció que una de las cosas que más le gusta de él es, a su vez, lo que en ocasiones le llega a molestar: “Algo que no me gusta mucho es que es workaholic, trabaja como loco”, puntualizó. Aunque Billy es muy comprometido con su trabajo, la actriz también habló de la causa detrás de su pasión por estar siempre activo: “También lo entiendo, tiene 5 hijos, dos en universidades en Estados Unidos, o sea tiene que trabajar un chorro”, comentó divertida. Este tema está tan hablado en casa que Billy también se ha esforzado por alcanzar el equilibrio: “Entre los dos aquí vemos por la familia, pero sí es un hombre al que le apasiona su trabajo. Luego también pone de su parte y me dice: ‘Clau, ¿sí te diste cuenta que este fin de semana no toqué la computadora?’, entonces ya lo aplaudo”, explicó.

La maternidad y el cambio en su vida

En esta dinámica, Claudia también se sinceró sobre cómo ha cambiado su realidad ahora que es mamá de tres pequeños. Según explicó, para ella fue todo un proceso adaptarse a su vida como mamá: “Me ha cambiado totalmente. Cuando eres mamá pasa que hay como una destrucción de mi yo del pasado para empezar a construir a Claudia mamá y esa construcción es muy dura, porque estás acostumbrada a ver por ti primero y ahora tienes que pensar en ellos primero, la responsabilidad es inmensa, tienes que pensar en la educación que les quieres dar, los cuidados, tienes miedo de que les pase algo. No sabes, hasta que eres mamá, qué tipo de mamá vas a ser y lo vas descubriendo conforme pasa el tiempo”.

VER GALERÍA

Aunque adora su papel de mamá, admite que con sus mellizos ha querido ser una mamá más relajada, pues tuvo grandes lecciones con su primogénita: “Con Kira, mi primera hija, fui muchísimo más aprensiva y mucho más de estar ahí todo el tiempo. Fue muy desgastante, pero ahorita, cuando me dicen que vienen dos bendiciones más, me dije: ‘O te relajas o bye tu vida, tu matrimonio, bye todo”, reconoció. Como muchas mujeres, Claudia también compagina su tiempo con sus hijas con su lado profesional, una situación que la hace sentirse muy plena: “Sí, efectivamente cambió mi vida, no para mal, cambió para bien, mi corazón se expandió y tengo también que aprender a quitarme culpas como mamá y empezar a entender que cuando tú estás con tus hijos, le tienes que dar el 100%”, finalizó.