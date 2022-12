Thalía y Tommy Mottola intercambian románticos mensajes por su aniversario de bodas número 22

Un día como hoy, pero hace 22 años, Thalía y Tommy Mottola iniciaron su historia como matrimonio al darse el “sí, acepto” en Nueva York, donde la boda de la actriz y el productor musical se convirtió en todo un acontecimiento que reunió a miles de personas a las afueras de la Catedral de San Patricio, donde se casaron. Con un vestido diseñado por Mitzy con el que parecía una princesa salida de un cuento de hadas, la cantante hizo historias al protagonizar una de las bodas más memorables de su época a la que acudieron personalidades como Michael Jackson, Jennifer Lopez, Julio Iglesias, Danny DeVito, Marc Anthony, Juan Gabriel, Cristiana Saralegui, Gloria y Emilio Estefan, este último, se convirtió en el gran Cupido de los novios al presentarlo.

Desde las primeras horas de este 02 de diciembre, Thalía y Tommy Mottola se dedicaron románticos mensajes a través de redes sociales donde ambos recordaron el día en que se convirtieron en marido y mujer. La primera en escribir fue la cantante quien compartió: “¡Feliz aniversario mi amor! 22 años de amor y complicidad. Mi amor, te amo profundamente te admiro, celebro tu vida. Me encanta tu forma de ser, inagotable, creativo, imparable. Me encanta tu compromiso con nuestra familia, tu amor por mí. Dios te bendiga amor mío y por muchos años más de felicidad. ¡Feliz aniversario de bodas mi amor!”, se lee en el feed de la mexicana quien acompañó estas líneas de 10 fotos con las que hizo un recuento de sus años juntos.

Por su parte, Tommy Mottola también le escribió una linda felicitación a su esposa a quien describió como el gran amor de su vida. “¡El mejor día de mi vida! Feliz aniversario a mi único amor verdadero. Eres mi estrella, cada día me traes luz, amor felicidad y optimismo eterno, y un agradable. ¡Te amo profundamente en mi alma y será por la eternidad! Te amo por siempre”, escribió el esposo de la cantante. Hace un par de años, Thalía confesó en entrevista con Ventaneando cuál es el secreto de su exitosa relación: “Son muchos años de amor, de pasarla bien. Yo creo que lo bonito de una relación es respetarse, amarse, apoyarse en todos los momentos. Llevamos más de 20 años juntos y eso es lo que hacemos todos los días, tratar de amarnos y respetarnos como somos, sin máscaras, sin pretensiones de nada”, reconoció.

Una boda de cuento de hadas

Hace dos años, Thalía recordó en entrevista con ¡HOLA! Tv el día en que se convirtió en la señora de Mottola, una boda que para ella fue un acontecimiento inolvidable: “No puedo creer que son 20 años desde que salimos de esa Catedral con esa noche tan helada, con el corazón en fuego para celebrar que nos habíamos casado, no lo puedo creer” “Un cuento de hadas, imagínate tú una boda de ensueño en San Patricio, maravillosa con mi madre, con mi familia, mis amigos, con las celebridades que eran amigos de Tommy en ese momento, ¿qué te puedo decir?”, reconoció la cantante. A la distancia, la mexicana admitió que no cambiaría nada de mi boda: “Sí me dices, repetirías algo así tan extravagante, yo sí, porque me la pasé muy bien”.

En esta charla, Thalía reconoció que durante estas más de dos décadas junto a Tommy Mottola el amor ha sido el hilo conductor de cada día: “La familia es el pilar de la vida, la familia es todo, yo creo que lo que nos ha funcionado es tener un proyecto en común. Siempre estamos creando algo él y yo, ya sea una serie, nos damos cuerda y por otro lado, el darnos tiempo de estar en pareja, de manejar, sentarnos y platicar, lo más sencillo y simple, son las cosas que van uniendo a las personas”, compartió la mexicana quien a lo largo de estos años junto al productor musical procreó a sus dos hijos Sabrina y Matthew quienes se han convertido en el gran motor de su relación.