Con un espectacular baile, Andy Escalona le dice ‘hasta pronto’ a Hoy para recibir a su bebé

El día llegó, Andy Escalona se despidió esta mañana de sus compañeros del programa Hoy para esperar el nacimiento de su primogénito. Emocionada por la nueva etapa que está por vivir, decidió decir hasta pronto de una manera espectacular: bailando junto a Pablo Montero en Las Estrellas bailan en Hoy. Con 8 meses de embarazo, la presentadora dio lecciones de baile a ritmo del tema de Ricky Martín La mordidita: “Gracias Diosito, por este bebé, por este embarazo, por sus buenas vibras, gracias por mi trabajo, por la salud, por el dinero, por el amor, por mi familia y vamos a tener este bebé Gali”, comentó Escalona antes de comenzar este número con el que se despidió del matutino.

Para este, su último día como conductora de Hoy, antes de su debut como mamá, Andy recibió varias muestras de cariño por parte de sus compañeros quienes tras aplaudir su baile le dedicaron unas palabras: “Tenle paciencia al esposo, al novio, al Marquiño, te lo suplico”, comentó Raúl Araiza; por su parte, Marisol González, comentó: “Vas a conocer el amor más grande. Recuerdo que cuando yo estaba embarazada, Gali me dijo: ‘Ahora sí vas a saber lo que Dios te ama’ y de verdad lo vas a disfrutar muchísimo”. Uno de los mensajes más especiales fue el que le dedicó Andrea Rodríguez, su tía, quien con lágrimas en los ojos comentó: “Aquí tiene como a una abuelita que va a querer mucho a su bebé”. Galilea añadió: “Te esperamos con los brazos abiertos con esta nueva etapa de tu vida, va a ser lo más maravilloso y lo más cerquita que estarás de Dios cuando lo tengas en tus brazos”.

Tras derramar algunas lágrimas con la despedida que le hicieron sus compañeros, Andy habló con el periodista Edén Dorantes a la salida de Televisa a quien le confesó que le costó mucho trabajo tomarse unos días antes del nacimiento de su bebé: “Estoy feliz, la verdad es que yo soy súper workaholica, lo saqué de mi mamá, yo no quería parar. Ahora que Andrea me dijo: ‘Tomate unas semanitas’, dije sí. Te juro que mi bebé ya hasta se acomodó, siento que ya se bajó, como que mi bebé me dijo: ‘Mami, vamos a comer pan con mi papá, vamos a echar la flojera'''. En esta charla, la conductora reconoció que ha sido una etapa muy plena: “Ha sido un embarazo muy bonito, me he sentido muy bien, he estado muy plena, he estado muy feliz, pero ya me voy a descansar a mi casita”.

Sobre la cálida despedida de sus compañeros, Andy reconoció que desde que compartió con ellos la noticia no ha recibido más que buenos deseos, en especial, habló de Galilea Montijo con quien se ha vuelto muy cercana desde el fallecimiento de su mamá: “Gali ha sido una gran amiga, Gali desde que pasó lo de mi mamá, no sabes cómo me ha adoptado, Gali es una gran amiga y un gran ser humano y siempre se ha portado conmigo muy bien, me rescató en una Navidad, me rescató en mi cumpleaños, me ha dado muchas bendiciones en la vida y la verdad son mi familia, llevo 4 años en hoy, compartes todos, te peleas, son tus hermanos”. De hecho, la tapatía también le dedicó un mensaje de despedida en su feed de Instagram: “Suerte mi Andy, la próxima vez que nos veamos ya serás mamá”, le escribió Montijo.

¿Quién sustituirá a Andrea?

Hace unos días, Andrea Rodríguez, productora de Hoy le confesó a Edén Dorantes quién será la encargada de suplir a su sobrina durante su incapacidad por maternidad: “Tiene 36 semanas y creo que ya le toca estar en casa y tranquila. Sí va a ser falta, llega el lunes, viene Mariana Ochoa a ayudarnos durante todo este mes y cachito que no está Andrea. La vamos a extrañar en el programa, pero yo la voy a seguir viendo a mi niña”. Sobre el ingreso de la integrante de OV7 a Hoy, Andy comentó: “Qué padre que venga Marianita Ochoa”. Por último, la presentadora confesó que desde ya siente un amor incondicional por su bebé: “He soñado con él y he sentido un amor que yo creo que cuando lo vea me va a dar algo. Es un amor que nunca había sentido, nada más de soñarlo, lo siento mucho”, finalizó la futura mamá.