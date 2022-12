Conmovida hasta las lágrimas, Natalia Téllez habla sobre el reciente fallecimiento de su abuelita

Como el resto de las conductoras de Netas Divinas, Natalia Téllez se abrió de capa en el programa de este miércoles en el que abrió su corazón y habló del reciente fallecimiento de su abuela materna. La despedida de este ser querido tocó fibras muy especiales en el corazón de Téllez quien se conmovió hasta las lágrimas al recordar la relación que sostuvo con ella de quien se alejó en la adolescencia, luego de que su mamá muriera: “Perdí a mi abuela hace unos días, la mamá de mi mamá, con la que tuve una relación muy compleja, muy bella también, porque era una persona, yo creo que la más opuesta a mí, falleció”, contó al inicio de la emisión.

Natalia recordó la razón por la que, en la adolescencia, decidió poner distancia con su abuela con quien tuvo la fortuna de reencontrarse antes de su partida: “Yo tomé mucha terapia para sanar esa relación, sobre todo cuando quería ser mamá y me dijeron: ‘ok, falleció tu mamá, ¿cómo te llevas con la mamá de tu mamá?, yo decía: ‘La amo, pero es una relación muy compleja’. Yo me alejé de mi abuela siendo muy joven y mucha de la idea de la carrera que quería construir era porque yo quería demostrarle a ella en particular que yo valía la pena, que lo podía hacer bien sin tomar el camino que ella quería que yo tomara, uno más conservador y tranquilo”, contó.

La presentadora reveló que su decisión de alejarse de ella fue tomada en un momento de inmadurez, razón por la cual, ahora que pudo reunirse el encuentro fue muy especial: “El día que pude ir a verla, cuando la vi, solamente yo le pedí perdón a ella, le dije: ‘Perdóname abuela’ y yo decía, de qué le pides perdón y era un poco de la distancia de las dos, de que no hay vuelta atrás”. Debido a que su abuelita quería que tomara un camino más tradicional, Natalia se enfocó todos estos años en mostrarle que su sueño sí era posible: “Tantas cosas de mi vida las hice pensando en demostrarle que valgo la pena, demostrarle que soy inteligente, que soy capaz, demostrarle que si mamá estuviera yo sí sería un orgullo”, explicó.

Por fortuna, Natalia tuvo la fortuna de reconciliarse con su abuelita: “Ya cuando la vi dije, no importa nada, ella no estaba esperando nada de esto y yo no estaba ya esperando una disculpa, al punto de que me hinqué y le dije perdóname por la distancia, por el ego y por ser niño, porque también fue una decisión que tomé a los 14, 15”, recordó. En aquella conversación, la conductora de Netas tuvo la oportunidad de escuchar la otra parte de la historia, una situación que cambió por completo el concepto que tenía de ella: “Ella me dijo: ‘Es que el camino que tomaste, yo nunca pensé se podía. Entonces, no hay conflicto, no hay problema, es solamente que tomaste un camino que yo no pensé que existiera y que iba a salir bien, era el menos probable’”, contó.

El orgullo de su abuela

A pesar de la distancia y las diferencias, durante la despedida de su abuela, Natalia pudo constatar que por lo que había estado soñando estos estos años sí rindió frutos: “Cuando fui a su funeral hubo mucha gente que me dijo: ‘Ella estaba tan orgullosa de ti’. Y dije, bueno, algo ya se hizo bien”, comentó conmovida hasta las lágrimas, provocando que sus amigas conductoras se acercaran para abrazarla: “Ahora que falleció yo dije, nunca supe pedirle, yo no he sabido pedirle a la gente, entonces toda la vida he tratado de mostrar que valgo la pena, demostrar que vale la pena depositar tu amor en mí”, confesó Natalia.