A tres meses de la partida de Amparín Serrano, su hija Camila confirma que será mamá nuevamente

En medio del doloroso duelo que está enfrentando la familia West Serrano, tras la repentina muerte de Amparín Serrano, una noticia llega para llenar de júbilo al clan: el próximo nacimiento de un nuevo miembro. Después de publicar varias pistas que apuntaban a que un bebé venía en camino, Camila West, hija menor de la empresaria, confirmó lo que ya había adelantado: Está en la dulce espera de su segundo hijo. A través de su cuenta de Instagram, la también diseñadora compartió una imagen con la que confirmó que próximamente será mamá al lado de su prometido, Bruno Naufal, con quien planea casarse en mayo del 2023, en Cuernavaca, Morelos.

Para compartir con sus seguidores la especial noticia, Camila publicó una imagen en la que aparece su hija mayor, Manola Jiménez, sosteniendo unos zapatitos de bebé en tono azul, pues al parecer la joven ya sabe que espera un niño y ya hasta tienen nombre para el bebé: “Voy a ser hermana grande. Te esperamos con ansias Paolo”, se lee en el feed donde vemos a la pequeña, de 6 años de edad, muy feliz con la idea de debutar como hermana mayor. Desde hace varios días, Camila había estado haciendo algunas publicaciones relacionadas con un embarazo, como una imagen de un resultado positivo de una prueba de sangre y un clip de un ultrasonido; sin embargo, hasta esta mañana confirmó esta buena nueva que llega en medio del dolor por la ausencia de Amparín.

Lo especial de esta noticia es que ella la recibió el pasado 31 de octubre, día en el que Amparín Serrano hubiera celebrado su cumpleaños número 57. Esa mañana, Camila compartió emocionada en su cuenta de Instagram la imagen de un resultado positivo de embarazo, una situación que la llenó de alegría pues, está segura, de que esta bendición está directamente relacionada con su mamá: “Primera señal de que mi mamá está conmigo en su cumpleaños”, escribió sobre dicha foto Camila, además de taggear a su prometido junto a la frase: “Vas a ser papá”. Semanas después, la hermana de Minnie West, compartió un videoclip de un ultrasonido, publicación que acompañó de la frase: “Baby Paolo cooking”.

Si bien, estas pistas eran muy evidentes, los seguidores de Camila esperaban la confirmación de ella quien, por fin, esta mañana les dio claridad y anunció que será mamá por segunda ocasión. En vida, Amparín Serrano fue muy cercana a sus hijas, de hecho, con Camila incluso compartía casa, de ahí que la empresaria pasara tanto tiempo con su nieta Manola quien se convirtió en su gran asesora en Distroller, pues la pequeña era quien le daba ideas de nuevos personajes: “Camila ya me hizo abuela y ahora la nieta está muy bien, porque ella me da la pauta de la nueva generación, qué les gusta, me sirve, es como una maestría ahí en mi casa. Nada más vivimos nosotras tres”, le confesó Amparín a Mara Patricia Castañeda, el año pasado.

Camila y Minnie mantendrán vivo Distroller

Recientemente, Minnie West, hija mayor de Amparín, compartió en una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram que ella y Camila se encargarán de Distroller, el proyecto que catapultó a la fama a su mamá a través de ilustraciones como Virgencita Plis. De acuerdo con la actriz, esta será la manera en la que mantengan vivo el legado de su mamá: “Esta es la idea y la promesa que hicimos”, compartió con sus seguidores sobre el futuro de la empresa de Amparín. En ese sentido, en vida, Amparín habló con Mara Patricia sobre el gran talento de su hija Camila como diseñadora: “La neta se me hace que tiene mucho talento, nada más le falta conectarse un poco en él, porque yo sí creo, no porque sea mi hija, pero creo que puede explotar mucho su talento, pero cada quien tiene sus tiempos”, comentó la empresaria sobre su hija menor.