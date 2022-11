A tres años de la partida de su esposa, Demian Bichir confiesa: ‘Ese hueco no se va a llenar’ El actor habló con la prensa durante su asistencia al homenaje póstumo a Héctor Bonilla en Bellas Artes

En abril pasado se cumplieron tres años del sensible fallecimiento de Stefanie Sherk, esposa de Demian Bichir, un golpe con el que continúa lidiando el actor. Aprovechando su estancia en nuestro país, el histrión se reunió con la prensa durante el homenaje póstumo que se le realizó al primer actor, Héctor Bonilla en el Palacio de Bellas Artes, donde el actor habló de las ausencias y de cómo él sigue lidiando con el duelo por la partida de su joven esposa, quien murió a la edad de 37 años de edad. Sincero, Bichir aprovechó los micrófonos para dedicar un mensaje a todas esas personas que, como él, están enfrentado la partida de un ser querido: “Les puedo asegurar que ahora mismo, en este grupo, alguno de nosotros ha perdido a alguien o está batallando con alguna enfermedad, eso es lo único seguro”, comentó en entrevista con el programa Sale el sol.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Sobre cómo ha enfrentado él la partida de su esposa, comentó: “Se queda un hueco y ese hueco no se puede llenar, es difícil acostumbrarte a él, es difícil vivir con ello”. Demian habló de la importancia de atravesar este tipo de situaciones cobijado por familia y amigos: “A toda la gente que vive un duelo, mi más sentido pésame, un abrazo fuerte. Si algo nos enseñó la Pandemia, la gran tragedia de la Pandemia, es morir solo, así que pase lo que pase morir acompañado”, expresó el actor quien se mostró muy afectado por la partida de Héctor Bonilla de quien fue muy cercano desde que tiene uso de razones, gracias a la cercana relación que sostuvieron sus padres con el primer actor.

VER GALERÍA

El cariño entre los actores era mutuo, de hecho, durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, Héctor Bonilla describió a los hermanos Bichir como sus “hijos putativos”, un calificativo que comenzó a utilizar desde que Bruno y Demian hicieron historia con él en la cinta Rojo Amanecer donde Héctor Bonilla y María Rojo interpretan a los padres de los actores: “Nosotros conocemos a los Bonilla desde niños, por mis padres, y no me puedo hacer a la idea de que ya no está, duele mucho, fue un enorme ejemplo para mucho de nosotros, para mí, logró una vida hermosa en todos los sentidos, un ejemplo de congruencia, de entrega, de disciplina”, comentó Demian sobre Bonilla.

Aunque el actor reside en Los Ángeles, desde hace unos días, se encuentra en México, un sitio que siempre será su primer hogar: “Viajo constantemente, cada vez que puedo, esta es mi ciudad, claro, Los Ángeles se han convertido en un cuartel general importante, pero yo cada vez que puedo vengo. Yo soy chilango, mis padres son de Torreón, pero mis hermanos y yo nacimos en la Ciudad de México y cada vez que puedo regreso”, explicó. Demian aseguró que desde muy joven tuvo la inquietud de salir del país para explorar su talento como actor en otras latitudes: “La primera vez que me salí fue a Nueva York, hace 40 años”, comentó el actor quien, en 2012, recibió una nominación al Oscar, en la categoría de Mejor Actor por su trabajo en la cinta A Better Life.

VER GALERÍA

El cariño mutuo entre Demian y Héctor Bonilla

Con la muerte de su amigo, Héctor Bonilla, Demian se enfrenta nuevamente a un duelo, así que, siguiendo su propio consejo, quiso acompañar a la familia del primer actor en su despedida pública donde dijo al micrófono: “Llegó a mi vida antes de que yo supiera quién era Héctor Bonilla, cuando éramos muy niños (…) Héctor iba convirtiéndose en lo que todo México sabe de él. Nunca se sintió una súper estrella, era el hombre más sencillo y humilde que yo he conocido, con tal estatura artística a nivel mundial, porque en muchos países lo conocen, lo quieren y lo van a extrañar igual que nosotros”, dijo Bichir durante el homenaje póstumo. En vida, durante el programa el Minuto que cambió mi destino, Héctor habló del éxito de Demian en el Hollywood: “Lo de Demian, es patético que no le hayan dado el premio a Mejor Actor y es imposible que le dieran el premio a Mejor Actor, cuando una película denuncia la esclavitud de los migrantes. Evidentemente, el trabajo de Demian estaba muy por encima de los demás, es una pena, pero entiendo el sistema”, comentó Bonilla sobre el talento de Bichir.