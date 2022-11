Galilea Montijo confiesa por qué no regresó un anillo de compromiso a uno de sus exnovios

Antes de llegar al altar con Fernando Reina, su esposo desde hace una década, Galilea Montijo recibió varias propuestas de matrimonio que terminó por declinar, sobre este tema, la presentadora de Netas Divinas se sinceró con sus compañeras a quienes les contó por qué no regresó uno de los anillos de compromiso que recibió antes de llegar al altar. Más sincera que nunca, Galilea admitió que, aunque se sentía halagada cuando recibía una propuesta, antes de Fernando, nunca se vio casada con alguien: “Lo que me pasaba por mí mente cuando recibía el anillo era: ‘No va a funcionar’”, recordó divertida.

Galilea se confesó con las Netas sobre qué pensaba cuando recibía una propuesta de matrimonio: “Los recibía, porque se veían bonitos, pero llegas a tu casa y dices: ‘¿Me veo con esta persona 20 años después?’ y yo decía, no”, admitió. Aunque sí recibía los anillos, la conductora reconoció que la parte más complicada de esta situación era declinar la propuesta y el momento de devolver la joya con la que le proponían matrimonio: “Tuve varios anillos, sí hubo varios anillos. Ojo, era un drama también regresar el anillo, no de mi parte, sino la manera en la que probablemente lo pedían”, reconoció. De hecho, la tapatía recordó la ocasión en la que no devolvió la pieza: “Hubo uno que no regresé, no les voy a decir a quién”.

Sin revelar el nombre de aquel ex a quien no le devolvió el anillo de compromiso, Galilea explicó por qué no quiso entregarle la joya: “Le dije: ‘No es el más pequeño, ni el más grande que me han dado. Es más, ¿sabes qué?, no te lo voy a regresar, por la manera en la que lo pediste’ y, después, lo hice un collar. Me lo pidió de vuelta de una manera fea, los otros sí fueron de: ‘No, gracias’”, contó la presentadora. Después de rechazar varias propuestas de matrimonio, Galilea conoció a su príncipe azul, Fernando Reina, con quien este año celebrará 12 años de compartir su vida juntos: “Yo me casé muy ilusionada, me casé pensando en esto de vamos a ver qué pasa. Yo me casé a los 39 años, no me casé chavita, me casé pensando en que, si no funcionaba, me podía divorciar”, reconoció.

Galilea y Fernando, una pareja a prueba de crisis

Desde que Galilea Montijo ingresó a Netas Divinas se ha dejado llevar por el tono del programa y dando lecciones de sinceridad se ha animado a hablar de todos los temas, incluso, se ha mostrado transparente a la hora de hablar de su matrimonio y de las crisis que han tenido que sortear durante estos 11 años juntos, situaciones que han sabido resolver y que han fortalecido la relación: “Cuando la vida te pone retos como pareja y los pasas, sí te volteas a ver diferente, hablo de mi caso con mi esposo que hemos tenido momentos muy rudos, muy fuertes, incluso llegamos a pensar en separarnos en algún momento”, confesó Galilea hace unos programas.

Aunque en el camino del matrimonio han tenido que librar algunas batallas, Galilea y Fernando se siguen eligiendo: “Cuando, después de la terapia, volteé a ver a la pareja que tengo, nos dimos cuenta de lo que somos, primero, como individuos, después como pareja, después como familia, que es lo más importante, reconocer nuestros errores. Sí siento que de los fregadazos viene esta parte en la que dices: ‘Ah pensé que era más difícil esto’. Nos volvimos más fuertes como pareja. Vamos a cumplir 12 años casados, ¡qué rápido!, porque aparte se me ha ido rapidísimo, ¿Qué va a pasar en veintitantos años? Es una vida”, reconoció la presentadora.