Más sincera que nunca, Marimar Vega recuerda la que considera su relación más tóxica

Dispuesta a hablar de todos los temas sin tapujos, Marimar Vega acudió como invitada al programa Pinky Promise donde, en compañía de su amiga, la también actriz Patricia Garza, se sinceró con Karla Díaz a quien le confesó cuál ha sido su relación más tóxica. Sin temor a revelar nombre y apellido de la expareja con la que protagonizó un noviazgo en el que no todo era miel sobre hojuelas. Hace apenas unos días, la actriz causó revuelo en el podcast de Omar Chaparro y su esposa, Lucy, Escucho borroso, en el que recordó la ocasión en la que uno de sus exnovios sintió celos de Omar Chaparro con quien filmó la cinta La boda de Valentina. Una vez más, Marimar se mostró muy divertida a la hora de echar un vistazo a su pasado y recordar los momentos más incómodos de su pasado amoroso.

Durante la dinámica en la que los invitados intentan evitar beber un Pinky Shots, Marimar prefirió dar lecciones de sinceridad antes de recibir un castigo, por esta razón advirtió que respondería todas: “A mí me da lo mismo, yo hablo de todo, no tengo pudor, pero bueno”, comentó después de leer un papelito en el que una seguidora de la emisión le preguntaba: “¿Con quién tuviste la relación más tóxica, queremos nombres?” a lo que respondió sin pensarlo: “Con mi exnovio, Horacio Pancheri”, dijo sin titubear. Para reconocer su valentía, Karla Díaz dijo mientras le aplaudía: “¡Venga!”. Aunque respondió sin peros, Marimar reconoció: “Me tocan las peores".

Marimar también confesó que, en algún momento, el hate en redes sociales sí le afectó y explicó por qué: “Sí me llegó a afectar. Tuve una relación donde, nunca me había pasado en mi vida, y a partir de que anduve con esa persona era una cantidad de hate, en redes sociales, de hasta quitar los comentarios, fue horrible y sí, sí me afectó, porque es bien difícil tratar de diferencias, aunque uno no quiera, estás leyendo cosas feas hacia ti”, recordó. La actriz aseguró que en cuanto terminó su relación con ese galán, por arte de magia los ataques terminaron: “Cuando corté con esa persona, fue tan evidente lo otro, que yo pensaba que iba a seguir el hate y te das cuenta que no”, contó.

El recuerdo de su papá

En temas más personales, Marimar también se animó a hablar de la gran relación que sostenía con su papá, el fallecido Gonzalo Vega: “Yo con mi papá compartía muchos gustos, como que él y yo compartíamos el gusto por la comida, por el cine, por los viajes, como que compartíamos mucho, era alguien con el que hablaba diario por WhatsApp, mi relación con él era muy presente”, recordó. A propósito del Mundial de Qatar 2022, la actriz recordó que con su papá vivió al máximo esta justa deportiva: “Mi papá y yo disfrutábamos de los placeres de la vida, decíamos: ‘Vamos a echarnos una carne, un vino’, todas esas cosas él y yo las compartíamos mucho, los mundiales, fui a muchos mundiales con él”, contó.

Una de las cosas que más le hubiera gustado compartir con su papá es su boda con Jerónimo Rodríguez, realizada en febrero de este año: “Por eso me casé, donde me casé, en un departamento que él no heredó, como que estaba llena de él, mi boda de ahora, estuvo muy presente”, comentó la actriz quien para asistir a Pinky Promise utilizó la misma falda que usó el día de su boda: “Este es mi vestido de novia, pero era largo, era con un top, pero me dio pena ponérmelo. Tiene brillos por todos lados”, explicó. Marimar compartió con sus seguidores que echa tanto de menos a su papá que el otro día se conmovió hasta las lágrimas al verlo en televisión: “El otro día en un programa que se llama TAP, como de actores, lo volvieron a pasar en el Canal 11 y el verlo ahí es bien fuerte, me puse a llorar, porque es muy raro verlo y escucharlo. Y que no haya conocido a mi esposo”, admitió.