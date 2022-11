Sandra Echeverría tras anunciar su separación: ‘Hay mucho amor de por medio'

A una semana de que Sandra Echeverría reveló en el podcast, Señoras Punk, que está separada de Leonardo de Lozanne, después de 11 años de relación, la actriz y cantante reapareció públicamente en una entrega de premios donde habló de este tema con la prensa. Más sincera que nunca, la actriz confesó cómo está lidiando con esta situación familiar que, aseguró, están llevando con mucho cariño y respeto por el bien de su hijo Andrés, de 7 años de edad. Dando lecciones de profesionalismo, la actriz aseguró que se está refugiando en su pequeño y en el trabajo pues, es un proceso que planea vivir en armonía con su todavía esposo: “De mí misma, de mi hijo, hay que seguir adelante, la vida sigue y sí es doloroso, pero hay que seguir”, confesó al programa Venga la Alegría, cuando le preguntaron de dónde saca fuerzas para continuar.

La actriz confesó que la situación le resulta retadora, pero está segura de que saldrá adelante: “Ahí vamos, no es fácil una separación, pero echándole muchas ganas”, reconoció a las cámaras del matutino. A pesar de que han decidido continuar por caminos separados, la actriz reconoció que hay mucho cariño entre ella y su expareja, hacía la familia que formaron juntos: “Creo que lo importante es que los dos estamos bien, hay mucho amor de por medio y queremos hacer las cosas bien, en paz, queriéndonos, apoyándonos, sobre todo por nuestro hijo que es un ser maravilloso que necesita apoyo en estos momentos”, explicó la cantante quien, en días recientes lanzó su nuevo sencillo Ahí te quedas con tu vida.

Aunque durante su participación en el podcast donde compartió la noticia se sintió en confianza para contar detalles de esta situación, Sandra confesó que prefiere vivir este proceso de manera personal y se reservará más declaraciones al respecto: “La verdad estoy tratando de mantenerlo muy para nosotros, porque es un tema realmente muy personal, estamos pasando por un momento muy complicado, muy difícil, pero hay que seguir adelante, sobre todo por uno mismo, por el hijo, porque también hay mucho amor en la relación, para nada se trata de atacar el uno al otro, al contrario”, explicó en entrevista para el programa Sale el Sol, donde aprovechó para agradecer a los medios de comunicación que han tratado el tema con mucha consideración hacia la familia: “Les agradecemos también a todos ustedes, porque nos han dado mucho respeto”, agregó.

La actriz confesó que le gustaría que Andrés tuviera la oportunidad de crecer con unos padres unidos, tal como lo experimentó ella en la infancia: “Yo crecí con papás divorciados que se llevan de maravilla y yo quisiera que también mi hijo creciera igual”. Sandra compartió que están trabajando en la transición de su dinámica familiar, para poder ofrecerle a su hijo la contención de ambos: “Yo creo que cuando entiendes que la relación pasó a otro lugar, a lo mejor es cuando estás en paz con la otra persona”. Por último, resaltó que su matrimonio con Leonardo es una de las cosas más lindas que ha vivido: “Aquí hay amor, es una historia bonita, ha sido una buena relación, no tenemos odio, no tenemos nada, al contrario, nos amamos, nos queremos y simplemente estamos tomando una decisión por el bien de todos”, explicó.

El anuncio de su separación

Fue el pasado viernes que Sandra Echeverría sorprendió a la audiencia del podcast conducido por Ilina Rodríguez La Reclu, Amandititita y Tania Zarak a quienes, cuando le preguntaron qué había sido lo peor de su semana, les respondió que la situación personal que atravesaba su matrimonio: “La verdad he tenido unas semanas bastante complicadas, porque he estado en un momento bastante complicado con mi esposo, llevamos ya 11 años juntos y ya, de repente, empezamos a ver que ya no hay empatía, en ciertas cosas, que ya no hay apoyo en ciertas cosas. De repente uno también idealiza a la otra persona, quieres que sea de una forma que no es, entonces, te frustras. Ahorita estamos en una separación, justo por eso, me he estado durmiendo con mi hijo y no ha sido fácil”, confesó la actriz.