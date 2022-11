Fallece el primer actor Héctor Bonilla a los 83 años de edad

Después de cuatro años de luchar contra el cáncer que le fue detectado en el riñón derecho, el primer actor, falleció la tarde de este 25 de noviembre a la edad de 83 años. Fue su hijo menor, Fernando, quien a través de un comunicado de prensa confirmó la lamentable noticia. Al actor, le sobreviven tres hijos, Sergio y Leonor, producto de su primer matrimonio con Socorro Bonilla y Fernando a quien procreó con su actual esposa Sofía Álvarez, a quien calificó siempre como el gran amor de su vida. Fue en julio pasado cuando el actor realizó su última aparición pública para apoyar a sus hijos en la puesta en escena Almacenados: “Yo me voy a llevar de esta tierra la armonía y el amor que se tienen mis tres hijos, a pesar de que no son de la misma madre”, declaró el actor en entrevista a Ventaneando, hace dos años.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A través de su cuenta de Twitter, Fernando Bonilla, el menor de los hijos del primer actor, dio a conocer la noticia de la muerte de su papá: “Por medio de la presente informamos que hoy, 25 de noviembre de 2022, después de cuatro años de lucha contra el cáncer, murió nuestro amado esposo, padre, abuelo, compañero y ejemplo de vida: Héctor Bonilla. Murió en su casa, en paz, sin dolor y rodeado por su círculo más íntimo, que lo acompañó hasta el final. Somos conscientes de que Héctor dejó un legado inconmensurable y muchísimos corazones lamentarán su pérdida. Sepan que, a pesar de la infinita tristeza que nos embarga, estamos tranquilos por despedir a un hombre que se fue sin deberle nada a nadie, que vivió intensa y plenamente, que predicó siempre con un ejemplo y sembró amor y alegría por cada camino que recorrió”, se lee en este comunicado.

VER GALERÍA

El hijo del actor, también compartió una canción llamada Testamento, compuesta por su padre para el momento de su partida: “Mi papá preparó su despedida desde hace muchos años. La escribió por ahí de 2004, desde entonces, tenía bien claro qué quería decir este día”, escribió en otro tuit. En esta canción, Héctor Bonilla dice: “Pues bien, mis hijos tres, hago un recuento de todo lo vivido y lo pasado, de lo sufrido, de lo disfrutado. Rico he sido, acaudalado, por el caudal de amor que he recibido a cambio del amor que les he dado. Y bien, mis hijos tres, es el momento, me abruman tantas pistas, hasta mis fotos son de puro muerto, los que quedamos sin ningún decoro, disimulamos nuestro deterioro”, se escucha en la primera parte de este tema, que el actor le escribió a sus herederos.

Para su despedida, Héctor Bonilla plasmó su creatividad y talento en este tema en el que también mostró su peculiar sentido del humor, en la estrofa: “Y una petición, cuando me entierren, si van a ser mis órganos donados, no se avergüencen cuando los entreguen, porque voy a entregarlos muy gastados”. Fue en 2019, cuando Héctor Bonilla recibió el Ariel de Oro por su destaca trayectoria en el séptimo arte en producciones tan icónicas como Rojo Amanecer, cinta que él produjo y en la que trabajó bajo la dirección de Jorge Fons junto a María Rojo, los hermanos Bichir y Eduardo Palomo. En telenovelas, el actor también es recordado por historias como La vida en el espejo, donde actuó al lado de Gonzalo Vega y Rebecca Jones.

VER GALERÍA

El amor de su familia, su mejor medicina

Hace tres años, durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, para el programa El Minuto que cambió mi destino, el actor habló de cómo recibió la noticia del cáncer y cuál fue su gran medicina: “El amor de mi mujer y mis tres hijos me hicieron dar la pelea”, reconoció Bonilla quien luchó contra esta enfermedad con valentía durante cuatro años. En aquella entrevista, el actor habló sobre la canción Testamento: “A estas alturas del partido, este anciano, ahora va a cantar (…) voy a publicar en mi cuenta de Twitter, con eso de que todo mundo especula sobre si me muero o no me muero, una canción que se llama Testamento, lo hice tango”. En redes sociales, la muerte del primer actor ha provocado varias reacciones de compañeros actores, incluso del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien escribió junto a una foto junto a Héctor Bonilla: “Lamento el fallecimiento de Héctor Bonilla, gran actor, honesto y siempre con firmes convicciones. Abrazo a Sofía, a sus hijos, familiares y amigos”.