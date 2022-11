Rebecca Jones sale del hospital, pero no regresará al trabajo hasta nuevo aviso Su oficina de relaciones pública dio a conocer que por recomendación del médico no volverá hasta ser dada de alta

A casi un mes de que trascendiera la noticia de la hospitalización de la actriz Rebecca Jones debido a una deficiencia pulmonar y una neumonía derivada de una infección, se dio a conocer a través de un nuevo comunicado firmado por su oficina de relaciones públicas que la actriz no regresará a las grabaciones de la telenovela CABO, producida por Alberto El Güero Castro, hasta que la den de alta completamente. De acuerdo con el nuevo informe médico, por recomendación de sus doctores, Rebecca no se reincorporará en los próximos días, como lo había pronosticado hace unas semanas. Este nuevo informe médico surge luego de que ayer por la tarde, Pati Chapoy diera a conocer en su programa Ventaneando, que la actriz ya había salido del hospital: “Afortunadamente ya está en su casa, está terminando de recuperarse”, dijo la periodista.

Todo parece indicar que, aunque ya dejó el hospital, Rebecca no está lista para regresar a las grabaciones de CABO: “Por medio de la presente se le informa al público en general y a los medios de comunicación que, aunque su salud va mejorando notablemente día a día, la señora Rebecca Jones ha decidido por instrucciones médicas, no regresar a sus actividades hasta que sea totalmente dada de alta y pueda brindar a su público el 100% de su capacidad actoral, como siempre lo ha hecho”, se lee en la primera parte de este comunicado en el que también se agradeció a la producción de esta telenovela por esperar a que la actriz tenga la aprobación médica para volver.

En el documento, firmado por Prensa Danna, también se hizo mención a la empatía que ha mostrado el productor y la televisora ante la situación de salud que enfrenta la primera actriz: “También agradecer profundamente la paciencia que Grupo Televisa, José Alberto Castro y todo su equipo ha tenido para con ella en la exitosa telenovela CABO, así como las muestras de cariño que su público y fans le han brindado en todo momento”. Por otra parte, a su llegada a la Ciudad de México, proveniente de Los Cabos, Matías Novoa, protagonista de esta historia, comentó cómo le está haciendo la producción para esperar a la actriz: “No, no para nada, seguimos trabajando full y tenemos la misma fecha de término. Estamos esperándola, dejando sus escenas para después y estamos haciendo otras cosas”, comentó el galán en entrevista con Ventaneando.

El pasado 11 de noviembre, Rebecca Jones regresó a las redes sociales compartiendo una imagen de su hijo Max en París, sin ningún texto que acompaña la publicación, con esta acción, la actriz de alguna manera le hizo saber a sus seguidores que se encontraba bien. Varios de sus amigos del medio utilizaron este post para enviarle sus buenos deseos, tal como lo hizo Celina del Villar, Manolo Caro, Lisset, Iliana Fox y más de 5 mil personas que le dieron un like a esta foto. A partir de ese día, la actriz se ha mostrado activa compartiendo imágenes del recuerdo con su hijo, además de tomarse el tiempo de responder a algunos de los comentarios que le escriben con emojis de corazón. La última publicación que realizó fue esta mañana, cuando compartió una foto al lado de su hijo acompañada del tema de The Beatles, Here comes the sun.

La hospitalización de la actriz

Fue el pasado 2 de noviembre cuando la oficina de relaciones públicas de Rebecca Jones emitió el primer comunicado referente a su salud, dando a conocer que había sido hospitalizada: “Por medio de la presente y debido a la especulación pública queremos hacer de su conocimiento el estado de salud de la Sra. Rebecca Jones. En los últimos días la Sra. Jones presentó una deficiencia pulmonar y una neumonía derivada de una infección. Por el momento el dictamen médico es estable”. Desde el primer momento, se supo que la producción de CABO estaba a la espera de la recuperación y que su personaje continuaría en la historia: “Estamos muy agradecidos con José Alberto Castro y toda su producción por todo el apoyo brindado en estos momentos”, se detalló en aquella ocasión.