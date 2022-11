'Trabajar contigo ha sido un regalo', Ludwika Paleta a su hijo Niico

A finales de octubre pasado, Ludwika Paleta comenzó las grabaciones del que, si duda, será uno de sus proyectos más especiales en su carrera como actriz, Después, película en la que por primera ocasión comparte créditos con Niico, su hijo mayor quien, se graduó como cineasta y debutó en la actuación en un papel especial en la telenovela Los ricos también lloran, donde realizó su gran debut. Aunque el joven de 22 años de edad lanzó su primer material musical durante la pandemia y está teniendo gran éxito en ese rubro, también está picando piedra como actor y qué mejor que en esta película donde, como en la realidad, dará vida al hijo del personaje de Ludwika. A casi un mes de haber comenzado este trabajo, madre e hijo están por concluir este trabajo que los hizo compartir tiempo como hace mucho tiempo no lo hacían.

A través de su cuenta de Instagram, Ludwika Paleta compartió una serie de fotos, desde la locación de playa en la que están rodando esta película, en la que aparece muy contenta al lado de su primogénito, con quien tuvo la oportunidad de conectar, ahora como profesionales: “Estamos en las últimas semanas de rodaje y siento mucha gratitud. Trabajar contigo ha sido un gran regalo @Niicohaza. Hace mucho que no pasábamos tanto tiempo juntos y te disfruto muchísimo. Verte trabajar y hacerlo tan bien me llena de orgullo. Te amo”, se lee en el feed de la actriz quien provocó con esta publicación la reacción de más de 47 mil de sus seguidores, entre ellos su hijo Niico, quien comentó: “Yo más”.

Además de compartir tiempo juntos, este proyecto les permitió celebrar juntos el cumpleaños número 22 del músico quien festejó con su mamá en medio del rodaje. Aprovechando que pudo pasar este día con su primogénito, la actriz le dedicó un lindo mensaje en el que recordó cómo cambió su vida con su llegada: “Un día como hoy a las 13:18 hrs nació mi primer gran amor, mi primer hijo. Te amo más allá de lo que las palabras me dejan expresar. Pasenle a felicitar a Niico. ¡Feliz cumpleaños mi amor!”, le escribió Ludwika a Niico quien respondió con un: “Gracias ma, te amo”. Aunque Ludwika y su primogénito son muy unidos, debido a que el joven ha estado estudiando en el extranjero y ahora experimenta sus primeros trabajos, tanto en la música, como en la actuación, no pueden compartir tanto tiempo como lo hacían antes, así que este rodaje fue una oportunidad muy especial para convivir.

Desde el comienzo de este rodaje, Ludwika estuvo compartiendo con sus seguidores varios detalles del debut de su hijo en cine: “¡Tu primera escena de tu primera película! ¡Y conmigo!”, comentó la actriz en una de las historias que compartió en el arranque de esta cinta. Desde antes de comenzar, Ludwika ya le había contado a la prensa que estaba muy ansiosa por actuar por primera ocasión con su hijo mayor: “Está creciendo, está grande, es un hombre, le gusta realmente lo que hace, está cantando, está actuando, vamos a hacer una película juntos. Es su primera película. Sí, tenemos escenas juntos. Me da mucha emoción, me da mucha ilusión, pues es mi hijo. Verlo ahí, verlo actual, verlo hacerse responsable, verlo tan comprometido y verlo encontrar su camino me llena de ilusión”, le confesó la actriz a su paso por la alfombra roja de los Premios Metro, en octubre pasado.

Niico, un joven multifacético

En diciembre pasado, Niico, compartió con HOLA.com por qué le interesa explorar la actuación: “Yo desde que decidí estudiar el cine sabía que también quería hacer algo audiovisual y creo que he aprendido que, aunque sea hacer castings, y aunque nunca actúe en algo profesional, pero el simple hecho de hacerlo y entender, meterme en la mente de un actor creo que me va a ayudar y beneficiar a la hora de querer hacer algo detrás de cámaras, entonces simplemente estoy explorando, se podría decir jugando y al mismo tiempo trabajando en ello. Siento que a esta edad todavía y en esta etapa de todos estos proyectos eso es lo que estoy haciendo, experimentando, probando de todo y entonces me sigo encontrando, creo que es parte de estar experimentando y buscando todas estas diferentes formas de expresión”, nos confesó el joven.